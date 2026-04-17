Registro con Folio Mujeres con Bienestar 18-59 Años: ¿Dónde Hay Módulos este 17 de Abril 2026?
N+ | Selene Alonzo Romero
Conoce qué municipios tienen registro abierto este viernes para recibir documentación de mujeres de 18 a 59 años con folio de pre-registro
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Continúa el registro de Mujeres con Bienestar de 18 a 59 años de edad durante la segunda quincena del mes, por lo que en N+ te adelantamos dónde hay módulos abiertos hoy 17 de abril de 2026 en el Estado de México, para que puedas actualizar tus datos y recuperar tu folio de pre-registro con personal de la Secretaría del Bienestar del Estado de México.
Dado que se trata de un proceso de varios días, te hemos compartido la lista de módulos abiertos para hacer el registro de la semana del 13 al 17 de abril de 2026. Además de explicarte cómo recuperar tu folio para esta etapa de actualización de datos.
Ten presente que la actualización de datos se puede hacer de dos maneras: mediante las visitas domiciliarias de servidores de la nación a los 125 municipios del Edomex, o acudir al Centro de Distribución (CEDIS) más cercano.
Si ya completaste el proceso de registro, pero tienes dudas sobre quiénes cobran primero o cómo consultar tu estatus, en una nota previa te dimos a conocer el proceso.
¿Cómo cobrar 2,500 pesos de Mujeres con Bienestar en 2026?
Ojo, para que puedas acceder al programa de Mujeres con Bienestar en 2026, que entrega 2,500 pesos, debes completar tu proceso de registro. Lo que significa que tienes que presentarte a alguno de los módulos instalados en los 125 municipios del Estado de México, con tu folio de pre-registro.
Éste se obtiene al realizar el pre-registro al programa del Bienestar en la página web de la Secretaría del Bienestar del Estado de México. Posteriormente hay que realizar el registro de manera presencial en alguno de los Módulos de Mujeres con Bienestar Edomex.
Ahora bien, si ya recibes este apoyo por 2,500 pesos, pero deseas continuar recibiendo el beneficio debes presentar el manifiesto de permanencia en el programa.
En cualquier caso, las mujeres de 18 a 59 años de edad deben presentar los siguientes documentos:
- INE (original y copia)
- CURP
- Teléfono de contacto
- Entre que calles vives
- 1 referencia para ubicar su domicilio
¿Dónde hay registro de Mujeres con Bienestar hoy 17 de abril 2026?
Dado que el registro de datos y recuperación de folio de Mujeres con Bienestar se lleva a cabo de forma escalonada en los 125 municipios de Edomex, a continuación hallarás algunos de los municipios donde estarán los servidores de la nación este viernes 17 de abril 2026:
Tezoyuca - Módulo 139
Dirección: C. Independencia Manzana 003, 56060, en Tezoyuca, Estado de México.
Coatlinchan - Módulo 138
Dirección: C. de la Cruz s/n, Loma de la Cruz 5625, Coatlinchán, Texcoco, Estado de México
Texcoco Centro - Módulo 137
Dirección: 2 de Marzo 904, Texcoco Centro, 56120, Texcoco De Molina, Estado de México
Xocotlán - Módulo 136
Dirección: C. Quinatzin 2, Xocotlán, 56236, Texcoco, Estado de México
Chiconcuac - Módulo 135
Dirección: Av. del Trabajo 1045, LAs Joyas, 56273, en Chiconcuac de Juárez, Estado de México
Nexquipayac, Atenco - Módulo 134
Dirección: La Purísima Manzana 049, San Cristóbal Nexquipayac, 56315, Estado de México
Atenco - Módulo 133
Emiliano Zapata Sur 85, San Salvador Atenco 56300, Estado de México
Sindicato CMS Tlalnepantla de Baz
Dirección: Sobre la Gran Vía
Escalerillas en Ixtapaluca
Dirección: Calle 3 de Noviembre, Frente a la Escuela Oficial 098 Enrique Rebsamen.
Ixtapaluca
Dirección: Alfredo Del Mazo CBT no. 2 Guillermo González Camarena
Ocoyoacac, Estado de México
Dirección: Delegación de Cholula
¿Cómo recuperar folio de pre-registro para Mujeres con Bienestar?
Dado que el folio de pre-registro es un requisito indispensable para hacer la inscripción en el Módulo del Bienestar, existen tres maneras de recuperarlo en caso de que lo hayas extraviado.
- Acude a tu Centro de Distribución (CEDIS) más cercano y pide apoyo para recuperar tu folio
- Llama al número 55 9370 1223 y solicita la recuperación del folio.
- Envía un correo electrónico a la dirección at.mujeresconbienestar@edomex.gob.mx solicitando la recuperación del folio.
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