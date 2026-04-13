Confirman Fechas de Entrega de Tarjetas de Beca Rita Cetina Primaria 2026: ¿Cuándo Será Reparto?

Julio León, coordinador nacional de Becas Bienestar, confirmó las fechas en las que se realizará la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina de primaria, en la que los nuevos beneficiarios recibirán su apoyo de 2,500 pesos para útiles y uniformes escolares.

Luego de que se realizara el registro de la nueva beca para estudiantes de primaria, en el cual se recibieron más de siete millones de solicitudes, Julio León explicó, en La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuándo se hará el reparto de los plásticos de mayo a julio 2026.

Además informó los requisitos para que los nuevos beneficiarios reciban su tarjeta del Banco Bienestar en la que se les depositará su apoyo de útiles y uniformes escolares de 2,500 pesos en los siguientes meses antes de que inicie el próximo ciclo escolar.

¿Cuándo es la entrega de tarjetas de Beca Rita Cetina 2026?

La distribución de las tarjetas del Bienestar para estudiantes de primaria se realizará del 18 de mayo al 31 de julio de 2026, de acuerdo con la información proporcionada por el coordinador nacional Julio León.

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De esta manera, los nuevos beneficiarios serán convocados en los meses de mayo, junio y julio para recibir su medio de pago. Las sedes en las que se llevará a cabo la distribución se darán a conocer cuando inicie el reparto.

Requisitos para recoger tarjeta de la Beca Rita Cetina

Los padres, madres y tutores deberán acudir a su cita de la entrega de tarjeta de la Beca Rita Cetina de primaria con diferentes documentos en original y copia para recibir su medio de pago. Estos son los requisitos:

Documentos padre, madre o tutor:

Identificación oficial (original y copia).

CURP (copia).

Acta de nacimiento (copia).

Comprobante de domicilio (copia de los últimos 6 meses).

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Documentos del estudiante:

CURP (copia).

Acta de nacimiento (copia).

Una vez que se realice la entrega de tarjetas en las fechas antes mencionadas, el pago de la Beca Rita Cetina de primaria se tiene programado para el mes de agosto de 2026, es decir antes de que inicie el próximo ciclo escolar, para que los padres de familia puedan comprar los útiles y uniformes escolares.

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