Estatus Beca Rita Cetina Primaria: ¿Cuándo Salen los Resultados y Entregan Tarjetas en 2026?

La entrega de tarjetas es el siguiente paso en el estatus de la Beca Rita Cetina de Primaria, por lo que muchos padres de familia se preguntan cuándo salen los resultados y cómo saber si son beneficiarios. Por ello, acá en N+ te decimos cuándo inicia la próxima etapa.

El registro de la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria llegó a su fin en marzo 2026 con más de 7 millones de solicitudes, y en una nota previa ya te explicamos qué sigue en el proceso y cuándo se dará el primer pago del apoyo de útiles y uniformes escolares de 2,500 pesos, de acuerdo con las autoridades.

¿Cuándo salen los resultados de la Beca Rita Cetina Primaria?

Como tal, la Coordinación Nacional de Becas Bienestar no publicará una lista de beneficiarios del apoyo de útiles y uniformes escolares, debido a que éste se otorga de forma universal a todos los alumnos de primarias de escuelas públicas que hayan realizado su registro de forma exitosa.

De esta manera, la única forma de no ser parte del programa es si existe algún error en tu inscripción, como con la CURP o los datos de SIGED.

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Sin embargo, los padres de familia podrán conocer los resultados de la Beca Rita Cetina Primaria 2026, es decir que podrán saber si son beneficiarios, una vez que sean citados en la escuela de sus hijos para recibir la tarjeta del Banco Bienestar.

¿Cuándo será entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina Primaria 2026?

La entrega de tarjetas del Banco Bienestar, en la que se depositará el apoyo de 2,500 pesos para útiles y uniformes escolares de los estudiantes de primarias públicas, se realizará en los meses de mayo, junio y julio de 2026, de acuerdo con el coordinador nacional Julio León.

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Por lo tanto, los padres de familia que realizaron el registro a la Beca Rita Cetina primaria 2026 deberán estar pendientes a la información que les proporcionen las autoridades de la escuela de su hijo para saber la fecha exacta en la que se realizará la distribución.

¿Cómo saber el estatus de la Beca Rita Cetina Primaria?

Debido a que ya no está habilitado el Buscador de Estatus de la Beca Rita Cetina, las madres, padres y tutores pueden solicitar información y orientación sobre sus dudas en las Oficinas de Atención de las Becas Bienestar. Para encontrar la más cercana a su domicilio, deben hacer lo siguiente:

Ingresa al Buscador de Oficinas y Puntos de Atención Selecciona tu entidad y da clic en el Buscar Haz zoom en el mapa Da clic en las oficinas para conocer su ubicación

Otra opción para conocer las fechas exactas de la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina en las primarias de tu estado es a través de los canales de WhatsApp de las Becas Bienestar, aquí puedes encontrar el de tu entidad. También puedes preguntarle al delegado del Bienestar de tu localidad en sus redes sociales.

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