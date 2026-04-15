¿Quiénes Recibirán Tarjetas del Bienestar a Partir de Mayo 2026 y Qué Necesitan para Recogerla?

Si entre el 2 y 19 de marzo de 2026 completaste correctamente el registro al apoyo de 2,500 pesos que entrega el Gobierno de México, a partir del mes de mayo recibirás la Tarjeta del Bienestar donde caerán los depósitos de este programa.

Ten en cuenta que la entrega de tarjetas del Bienestar iniciará el 18 de mayo y se extenderá hasta el 31 de julio de 2026, así que para que puedas acudir al Módulo del Bienestar sin contratiempos en N+ te adelantamos qué documentos debes presentar.

Video: Vence Plazao para Gestión Trámite Beca Rita Cetina Bienestar Marzo 2026

¿Quiénes recibirán Tarjetas del Bienestar a partir de mayo 2026?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar del Gobierno de México (CNBB) anunció que la entrega de tarjetas que iniciará el próximo 18 de mayo será para los beneficiarios de la Beca Rita Cetina Primaria, quienes recibirán un apoyo único para apoyos escolares de 2, 500 pesos.

Esto como parte del proceso para incorporar a familias con alumnos de 1° a 6° de primaria. La CNBB anunció que a esta beca fueron registrados 7.2 millones de niñas y niños de primarias públicas, cuyos padres, madres y tutores recibirán el apoyo anual de 2 mil 500 pesos para apoyarlos en la compra de uniformes y útiles escolares.

Será a través de los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, y su titular Julio León que se dé a conocer la logística de la entrega de tarjetas que se prevé sea en las escuelas primarias de todos los estados.

Tal como ocurrió en otras convocatorias se esperaría que la convocatoria se realice a través del correo electrónico registrado en la plataforma, los planteles escolares de los estudiantes y el Buscador de Estatus.

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¿Qué necesitas para recoger tu Tarjeta del Bienestar entre mayo y julio de 2026?

De acuerdo con la información dada a conocer hasta ahora por el Gobierno de México, para recoger la Tarjeta del Banco del Bienestar las personas que hicieron el registro de los alumnos deberán presentar la siguiente documentación:

Documentos del Padre, madre o tutor

Identificación oficial en original y copia

Copia del acta de nacimiento

Copia del CURP

Copia del comprobante de domicilio

Documentos del alumno

Copia del acta de nacimiento

Copia del CURP

¿Cuándo caerá el primer pago de la Beca Rita Cetina primaria?

Tal como te habíamos adelantado, el Gobierno de México dio a conocer que el depósito de los 2,500 pesos para útiles escolares y uniformes se hará en agosto de 2026, antes del inicio del próximo ciclo escolar a fin de apoyar la economía familiar.

Aunque aún no se conoce la logística del pago, se prevé que sea por calendario tal como ocurre con la Beca Rita Cetina para Secundaria.

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