¿Mañana Abre Registro la Pensión Bienestar? Estos Adultos Hacen Inscripción del 20 a 25 de Abril

Inicia la segunda semana de registro y debido a que muchas personas esperan con ansias poder entrar a la Pensión Bienestar adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años de edad, acá te decimos quiénes pueden inscribirse del 20 al 25 de abril 2026 en los Módulos del Bienestar.

Es tanto el deseo de la gente de inscribirse que en una nota ya te dijimos cuál es el programa del Bienestar que abrió registro el pasado lunes 13 de abril, los requisitos y dónde se puede solicitar la Credencial Universal de la Salud. De igual forma te contamos si los adultos mayores y mujeres de 60 a 64 van a poder registrarse en abril 2026.

Video: Detectan a Falsos Intermediarios en Procesos de Ingreso a Becas del Bienestar en Puebla

¿Mañana abre registro la Pensión Bienestar adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años?

Aunque muchos lo esperan con ansias, la Secretaría del Bienestar aún no da a conocer las fechas del próximo registro para adultos mayores de 65 y más y mujeres de 60 a 64 años en México, eso significa que por ahora no habrá inscripciones abiertas en el mes de abril 2026.

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Actualmente, los módulos del Bienestar están abiertos para realizar las inscripciones de la Credencial de Servicio Universal de Salud, las cuales este mes son exclusivas para personas de edad avanzada de 85 años y más, así como para sus acompañantes.

Video: Nueva Credencial del Servicio Universal de Salud: ¿Cómo Tramitarla y Desde Cuándo Puedes Obtenerla?

¿Qué adultos mayores hacen registro Bienestar del 20 al 25 de abril 2026?

El registro de la Credencial de la Salud se realiza por orden alfabético, de acuerdo con la letra inicial del primer apellidos de las mujeres y hombres solicitantes, por eso acá te dejamos la lista de apellidos que van a poder inscribirse al nuevo apoyo Bienestar para adultos mayores de 85 años y más del lunes 20 al sábado 25 de abril:

Lunes 20 de abril 2026

Martínez

Morales

Mendoza

Moreno

Méndez

Medina

Márquez

Mejía

Maldonado

Miranda

Molina

Meza

Mora

Macias

Montes

Marín

Mata

Montoya

Murillo

Montiel

Mercado

Monroy

Mondragón

Medrano

Meléndez

May

Morán

Montalvo

Martín

Montero

Maya

Madrigal

Mena

Merino

Martes 21 de abril 2026

Navarro

Navarrete

Nava

Nieto

Noriega

Nuno

Núñez

Negreta

Naranjo

Ñacul

Ortíz

Olivas

Oliva

Oliveros

Olmos

Oropeza

Ortega

Orozco

Ocampo

Ornelas

Osuna

Ontiveros

Ordaz

Ochoa

Osorio

Pérez

Palacios

Peña

Ponce

Palomino

Padilla

Parra

Paredes

Palma

Paz

Pineda

Paez

Pascual

Pimentel

Perea

Pichardo

Pedroza

Pantoja

Quezada

Quintana

Quintero

Quijano

Quiroga

Quevedo

Quiroz

Quispe

Miércoles 22 de abril 2026

Rodríguez

Ruiz

Romero

Rangel

Robles

Rosas

Rubio

Reyes

Rivera

Ramírez

Rocha

Ríos

Rivas

Rojas

Ramos

Rendón

Rincón

Reynoso

Robledo

Ruelas

Roldán

Razo

Ronquillo

Jueves 23 de abril 2026

Sánchez

Salazar

Santiago

Soto

Silva

Sandoval

Solís

Santos

Salas

Serrano

Salinas

Suárez

Sosa

Salgado

Segura

Saucedo

Santana

Solano

Sierra

Santillán

Soriano

Salvador

Sotelo

Torres

Trejo

Tapia

Trujillo

Téllez

Tovar

Toledo

Trinidad

Tolentino

Tejeda

Tenorio

Tello

Tinoco

Tamayo

Tirado

Terán

Uribe

Urbina

Ulloa

Ugalde

Urias

Uicab

Urbano

Uscanga

Urrutia

Ucan

Urea

Uriarte

Uriostegui

Utrera

Urzúa

Uresti

Viernes 24 de abril 2026

Vázquez

Vargas

Velázquez

Vega

Valdez

Valencia

Valenzuela

Villegas

Velasco

Villanueva

Vásquez

Villa

Vera

Villarreal

Villalobos

Wong

Walle

Wilson

Wiebe

Wences

Waldo

Wall

Williams

Wolf

Xool

Xolo

Xcotencatl

Xicohtencatl

Yépez

Yam

Yescas

Yocupicio

Yah

Yebra

Yerena

Ybarra

Yepiz

Zúñiga

Zamora

Zavala

Zárate

Zapata

Zepeda

Zaragoza

Zamudio

Zambrano

Zacarias

Zazueta

Zurita

Zavaleta

Zamarripa

Zamorano

Zermeño

Zenteno

Zetina

Zarco

Zendejas

Nota relacionada: Mañana Reabre Registro Apoyo Bienestar para Mujeres 50 a 64 Años: Requisitos y Dónde Solicitar

El sábado 25 de abril 2026 se abrirá inscripción para todos los rezagados de la letra M hasta la Z. Además, te recordamos que el registro de la Tarjeta Universal de Salud se hace en los Módulos del Bienestar. Y para ubicar el tuyo, debes entrar a este link: https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx, seleccionar la entidad y municipio en el que vives y finalmente dar clic en "Buscar".

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