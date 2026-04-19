¿Mañana Abre Registro la Pensión Bienestar? Estos Adultos Hacen Inscripción del 20 a 25 de Abril
Andrés Olmos N+
Checa si mañana inicia el registro de la Pensión Bienestar adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años y quiénes se inscriben del 20 al 25 de abril 2026 en módulos
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Inicia la segunda semana de registro y debido a que muchas personas esperan con ansias poder entrar a la Pensión Bienestar adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años de edad, acá te decimos quiénes pueden inscribirse del 20 al 25 de abril 2026 en los Módulos del Bienestar.
Es tanto el deseo de la gente de inscribirse que en una nota ya te dijimos cuál es el programa del Bienestar que abrió registro el pasado lunes 13 de abril, los requisitos y dónde se puede solicitar la Credencial Universal de la Salud. De igual forma te contamos si los adultos mayores y mujeres de 60 a 64 van a poder registrarse en abril 2026.
¿Mañana abre registro la Pensión Bienestar adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años?
Aunque muchos lo esperan con ansias, la Secretaría del Bienestar aún no da a conocer las fechas del próximo registro para adultos mayores de 65 y más y mujeres de 60 a 64 años en México, eso significa que por ahora no habrá inscripciones abiertas en el mes de abril 2026.
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Actualmente, los módulos del Bienestar están abiertos para realizar las inscripciones de la Credencial de Servicio Universal de Salud, las cuales este mes son exclusivas para personas de edad avanzada de 85 años y más, así como para sus acompañantes.
¿Qué adultos mayores hacen registro Bienestar del 20 al 25 de abril 2026?
El registro de la Credencial de la Salud se realiza por orden alfabético, de acuerdo con la letra inicial del primer apellidos de las mujeres y hombres solicitantes, por eso acá te dejamos la lista de apellidos que van a poder inscribirse al nuevo apoyo Bienestar para adultos mayores de 85 años y más del lunes 20 al sábado 25 de abril:
Lunes 20 de abril 2026
- Martínez
- Morales
- Mendoza
- Moreno
- Méndez
- Medina
- Márquez
- Mejía
- Maldonado
- Miranda
- Molina
- Meza
- Mora
- Macias
- Montes
- Marín
- Mata
- Montoya
- Murillo
- Montiel
- Mercado
- Monroy
- Mondragón
- Medrano
- Meléndez
- May
- Morán
- Montalvo
- Martín
- Montero
- Maya
- Madrigal
- Mena
- Merino
Martes 21 de abril 2026
- Navarro
- Navarrete
- Nava
- Nieto
- Noriega
- Nuno
- Núñez
- Negreta
- Naranjo
- Ñacul
- Ortíz
- Olivas
- Oliva
- Oliveros
- Olmos
- Oropeza
- Ortega
- Orozco
- Ocampo
- Ornelas
- Osuna
- Ontiveros
- Ordaz
- Ochoa
- Osorio
- Pérez
- Palacios
- Peña
- Ponce
- Palomino
- Padilla
- Parra
- Paredes
- Palma
- Paz
- Pineda
- Paez
- Pascual
- Pimentel
- Perea
- Pichardo
- Pedroza
- Pantoja
- Quezada
- Quintana
- Quintero
- Quijano
- Quiroga
- Quevedo
- Quiroz
- Quispe
Miércoles 22 de abril 2026
- Rodríguez
- Ruiz
- Romero
- Rangel
- Robles
- Rosas
- Rubio
- Reyes
- Rivera
- Ramírez
- Rocha
- Ríos
- Rivas
- Rojas
- Ramos
- Rendón
- Rincón
- Reynoso
- Robledo
- Ruelas
- Roldán
- Razo
- Ronquillo
Jueves 23 de abril 2026
- Sánchez
- Salazar
- Santiago
- Soto
- Silva
- Sandoval
- Solís
- Santos
- Salas
- Serrano
- Salinas
- Suárez
- Sosa
- Salgado
- Segura
- Saucedo
- Santana
- Solano
- Sierra
- Santillán
- Soriano
- Salvador
- Sotelo
- Torres
- Trejo
- Tapia
- Trujillo
- Téllez
- Tovar
- Toledo
- Trinidad
- Tolentino
- Tejeda
- Tenorio
- Tello
- Tinoco
- Tamayo
- Tirado
- Terán
- Uribe
- Urbina
- Ulloa
- Ugalde
- Urias
- Uicab
- Urbano
- Uscanga
- Urrutia
- Ucan
- Urea
- Uriarte
- Uriostegui
- Utrera
- Urzúa
- Uresti
Viernes 24 de abril 2026
- Vázquez
- Vargas
- Velázquez
- Vega
- Valdez
- Valencia
- Valenzuela
- Villegas
- Velasco
- Villanueva
- Vásquez
- Villa
- Vera
- Villarreal
- Villalobos
- Wong
- Walle
- Wilson
- Wiebe
- Wences
- Waldo
- Wall
- Williams
- Wolf
- Xool
- Xolo
- Xcotencatl
- Xicohtencatl
- Yépez
- Yam
- Yescas
- Yocupicio
- Yah
- Yebra
- Yerena
- Ybarra
- Yepiz
- Zúñiga
- Zamora
- Zavala
- Zárate
- Zapata
- Zepeda
- Zaragoza
- Zamudio
- Zambrano
- Zacarias
- Zazueta
- Zurita
- Zavaleta
- Zamarripa
- Zamorano
- Zermeño
- Zenteno
- Zetina
- Zarco
- Zendejas
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El sábado 25 de abril 2026 se abrirá inscripción para todos los rezagados de la letra M hasta la Z. Además, te recordamos que el registro de la Tarjeta Universal de Salud se hace en los Módulos del Bienestar. Y para ubicar el tuyo, debes entrar a este link: https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx, seleccionar la entidad y municipio en el que vives y finalmente dar clic en "Buscar".
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