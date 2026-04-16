Habrá Nuevo Registro en Apoyo Bienestar para Hombres y Mujeres que Da 600 Mil Pesos: Requisitos

El apoyo Bienestar de 600 mil pesos para mujeres y hombres tendrá un nuevo registro en 2026 y para que no te pierdas esta convocatoria, acá en N+ te explicamos cuáles son los requisitos para hacer la inscripción y cómo hacer la solicitud de incorporación.

En los últimos días, los programas sociales han realizado diferentes procesos para atraer nuevos beneficiarios como el de la Tarjeta Dorada y el apoyo del Bienestar para mujeres de 50 a 64 años, que reabrirá sus inscripciones en abril 2026.

¿Qué apoyo para hombres y mujeres abrirá registro en 2026?

Los hombres y mujeres mayores de 18 años podrán hacer el registro para el programa de Vivienda para el Bienestar de Conavi, el cual abrirá una nueva etapa de inscripciones con el objetivo de que las personas puedan adquirir una casa o departamento con un costo de 600 mil pesos.

Este registro de Conavi se realizará por primera vez en el Estado de México en la Privada Quetzalcóatl, ubicada en la zona urbana de Teotihuacán, lugar en el que se construirán 96 viviendas, de las cuales el 20 por ciento serán destinadas para apoyar a jóvenes que estudian o trabajan.

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El programa de Vivienda Bienestar ofrece a los mexicanos la oportunidad de adquirir una casa o departamento de 60 metros cuadrados, con dos recámaras, baño completo, sala, comedor, cocina, patio de servicio, con agua, electricidad, escuelas, entre otros beneficios.

Estas casas tienen un costo aproximado de 600 mil pesos, de acuerdo con información del director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, mientras que su precio comercial es de 1.2 millones de pesos, de ahí que el apoyo Bienestar sea de 600 mil pesos, aproximadamente.

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Requisitos del apoyo Bienestar para hombres y mujeres

El apoyo Bienestar de 600 mil pesos tiene la finalidad de garantizar el acceso a la vivienda, especialmente para grupos vulnerables como jefas de familia, población de pueblos indígenas y afromexicanos, adultos mayores, personas con discapacidad y aquellos que no son derechohabientes de instituciones de seguridad social. Estos son los requisitos del registro:

Tener 18 años o más (en caso de ser menor de edad, deberá tener dependientes económicos en primer grado)

Que tu ingreso familiar no sea mayor a 2 salarios mínimos

No ser derechohabiente

No haber recibido algún apoyo de Vivienda otorgado por la Conavi

Residir en la zona que se considera polígono prioritario

No tener vivienda propia

Además de cumplir con estos requisitos, los hombres y mujeres interesados en adquirir su casa deben realizar su pre-registro en el siguiente link https://integral.conavi.gob.mx/Levantamiento/PVB y posteriormente esperar la convocatoria para conocer las fechas exactas en las que deben hacer su registro en los módulos de Conavi en el municipio de Teotihuacán.

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