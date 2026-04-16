CONAVI Abrirá Registro de Vivienda Bienestar Edomex 2026: ¿Qué Debes Hacer para Solicitar Casa?

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) abrirá registro del programa Vivienda para el Bienestar en 2026 en el Estado de México (Edomex), otorgando la oportunidad a los mexiquenses de adquirir una casa a precio por debajo de su costo comercial y sin intereses, y acá en N+ te decimos en qué municipio se harán las inscripciones y cómo incorporarse a este apoyo.

El pre-registro de Conavi continúa abierto en abril, por lo que si aún no lo has hecho, en notas previas te explicamos cuáles son los requisitos, quiénes tienen prioridad para inscribirse y qué sigue después de realizar la solicitud en línea.

Video. Entregan Viviendas para el Bienestar en Ciudad Victoria, Tamaulipas

¿En qué municipio de Edomex habrá registro de Conavi?

El programa de Vivienda para el Bienestar comenzó el desarrollo de 96 viviendas en la zona urbana de Teotihuacán, en un predio donado por el gobierno local, siendo este el primer municipio de Edomex que abrirá registro de Conavi con el objetivo de que hombres y mujeres puedan adquirir una casa a bajo costo.

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El director de la Conavi, Rodrigo Chávez Contreras, informó que las 96 viviendas se construirán en la Privada Quetzalcóatl en Teotihuacán, de las cuales el 20 por ciento serán destinadas para apoyar a jóvenes que estudian o trabajan. Además, las casas del Bienestar podrán ser adquiridas con cero interés.

El programa Vivienda Bienestar tiene la meta de construir 100 mil 246 hogares en el Estado de México, por lo que el registro de Conavi que se abrirá en el municipio de Teotihuacán será solo el primero en los planes del Gobierno de México.

¿Cómo hacer registro de Vivienda Bienestar en Edomex?

Si te interesa obtener una casa del Bienestar en Teotihuacán, Edomex, lo primero que debes hacer es el pre-registro en línea de Conavi, en el siguiente link https://integral.conavi.gob.mx/Levantamiento/PVB y llenar los campos con sus datos personales con tu CURP, nombre, fecha de nacimiento, correo electrónico, número de teléfono, domicilio, entre otros.

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Una vez que hayas completado el pre-registro, deberás estar pendiente de las próximas convocatorias de Vivienda Bienestar, para conocer las fechas exactas en las que se hará el registro en los módulos que se abrirán en el predio de la Privada Quetzalcóatl. Toma en cuenta que debes contar con los siguientes documentos para completar tu inscripción:

Identificación oficial vigente: Credencial para votar (INE), Pasaporte, Cédula Profesional, Licencia de Conducir, Cartilla de Identidad del Servicio Militar.

Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a tres meses.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Acta de nacimiento.

Certificado de no propiedad emitido por el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la entidad federativa donde se llevará a cabo el proyecto.

Comprobante de ingresos.

Acta de matrimonio, divorcio o constancia de inexistencia de datos registrales de matrimonio.

Constancia médica emitida por una institución pública de salud (en caso de discapacidad).

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