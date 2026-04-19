Mañana Reabre Registro Apoyo Bienestar para Mujeres 50 a 64 Años: Requisitos y Dónde Solicitar

Después de una primera etapa exitosa, este lunes reabre el registro al apoyo para mujeres de 50 a 64 años de edad, por eso acá te damos los requisitos y dónde solicitar la entrada al programa de Alimentación para el Bienestar del 20 de abril al 8 de mayo 2026 en esta segunda etapa de inscripción a la Canasta Alimentaria.

Fue el viernes 10 de abril pasado cuando terminó el registro del apoyo Bienestar para mujeres de 50 a 64 años, por eso en una nota ya te dijimos cuándo salen los primeros resultados, cómo checar el estatus de inscripción y las fechas de la segunda etapa para solicitar la entrada a la Canasta Alimentaria Bienestar 2026.

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Requisitos para solicitar el apoyo Bienestar para mujeres de 50 a 64 años

Para esta segunda etapa de registro, las personas que van a poder inscribirse en los módulos del 20 de abril al 8 de mayo 2026 son todas aquellas que hicieron su pre-registro y que su folio fue asignado por la Secretaría de Bienestar del Estado de México para seguir en el proceso.

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Para poder registrarse a la Canasta Alimentaria Bienestar para mujeres de 50 a 64 años, las solicitantes deben llevar los siguientes documentos a su módulo más cercano en el Edomex:

Los documentos del pre-registro en línea, acá te decimos cómo descargarlos.

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente: (credencial para votar), pasaporte vigente u otros documentos que acrediten su identidad.

Clave Única de Registro de Población (CURP) impresa o CURP biométrica.

Comprobante de domicilio o constancia de residencia (máximo 6 meses de antigüedad).

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¿Dónde hacer registro al apoyo para mujeres de 50 a 64 años en abril y mayo 2026?

La segunda etapa de inscripciones al programa de Alimentación para el Bienestar se va a llevar a cabo de forma presencial. Las personas que cuenten con folio asignado en los resultados van a poder checar cuál es su módulo más cercano en el siguiente link: bienestar.edomex.gob.mx/alimentacion-modulos.

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Para saber de forma exacta a quién le toca hacer registro en la segunda etapa del apoyo para mujeres de 50 a 64 años, la Secretaría del Bienestar Edomex publicará la lista de folios aceptados el 20 de abril 2026 en el siguiente enlace: https://bienestar.edomex.gob.mx/.

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