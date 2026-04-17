¿Calendario de Pensión Bienestar Mayo 2026 Llega con Pago Doble para Adultos Mayores y Mujeres?

Estamos cerca de ver un nuevo calendario de pagos de la Pensión Bienestar adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años en mayo 2026, y surgió la duda de si habrá un depósito doble debido a que se llevarán a cabo elecciones en México, para salir de dudas acá te contamos todo lo que se sabe el respecto.

El pago doble para adultos mayores Bienestar de mayo 2026 tiene ilusionados a muchos, pues eso representaría la llegada de un total de 12,800 pesos, correspondiente a los bimestres de mayo-junio y julio-agosto. Es tan alta la cantidad que en una nota ya te dijimos si habrá registro para la Pensión de 65 y más y mujeres de 60 a 64 años en los días que quedan de abril.

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¿Darán pago doble de la Pensión Bienestar en mayo 2026?

El próximo 7 de junio se llevan a cabo elecciones en México y por ley todos los programas sociales deben detener su promoción y entrega de apoyos por la veda electoral, por eso es común ver que la Pensión Bienestar brinde un pago doble adelantado justo antes de los comicios, tal y como ocurrió en 2024, cuando la ciudadanía eligió a Claudia Sheinbaum como presidenta, o como en los sufragios de 2025 en Veracruz y Durango.

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Aún y con esta información, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes aún no anuncia si los beneficiarios de las pensiones Bienestar van a recibir un doble depósito o si en mayo se realiza la dispersión habitual del bimestre.

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¿Qué adultos mayores y mujeres podrían cobrar un pago doble de Pensión Bienestar en mayo 2026?

Los beneficiarios que podrían recibir un pago doble de la Pensión Bienestar en mayo 2026 serían aquellos que forman parte del programa para adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras, y que viven en el estado de Coahuila, entidad que va a salir a votar para renovar el Congreso del estado.

A la espera de ver que ocurre, el titular de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, Enrique Martínez y Morales aseguró que respetarán la decisión que tome la Secretaría del Bienestar con respecto a los pagos del bimestre mayo-junio.

Por ahora, lo más probable es que el pago de la Pensión Bienestar de mayo 2026 se lleve a cabo con normalidad, incluido para los beneficiarios de Coahuila, quienes podrán cobrar su apoyo económico, solo no habrá difusión del calendario de pagos y la dispersión deberá culminar o detenerse 15 días antes de las elecciones por ley.

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Se espera que el calendario de pagos de la Pensión Bienestar sea dado a conocer el lunes 4 de mayo 2026 y que ese mismo día inicie el depósito para adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras en todo México.

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