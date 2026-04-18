Link para Pedir Apoyo Bienestar de 600 Mil Pesos: Así lo Aseguran Hombres y Mujeres 18 a 64 Años

Muy pronto se abrirá un nuevo registro al apoyo Bienestar de 600 mil pesos para mujeres y hombres de 18 a 64 años de edad en este 2026 y para que no se te pase la oportunidad de obtenerlo, acá te damos el link para inscribirse y cómo puedes asegurar la entrada al programa social en México.

Debido a que se trata de uno de los programas Bienestar más solicitados este año, en una nota ya te contamos todos los detalles del nuevo registro al apoyo para mujeres y hombres de 18 a 64 años de edad en este 2026, pues da una casa con valor de 600 mil pesos mexicanos.

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Link para hacer registro al apoyo Bienestar de 600 mil pesos

El programa del que te hablamos es Vivienda para el Bienestar de CONAVI, el cual pueden solicitar tanto hombres como mujeres de 18 años en adelante. El link para solicitar el apoyo de 600 mil pesos es https://integral.conavi.gob.mx/Levantamiento/PVB. Ahí podrás hacer tu pre-registro, siempre y cuando sigas estos pasos:

Entra al siguiente link mostrado.

Llena todos los campos con sus datos personales, como tu CURP, nombre, fecha de nacimiento, correo electrónico, número de teléfono, domicilio, entre otros.

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Una vez completado el pre-registro en línea el apoyo de Vivienda Bienestar de 600 mil pesos, los hombres y mujeres de 18 a 64 años deberán estar pendientes de las próximas convocatorias que brinde el programa, pues en ellas se anunciarán las fechas y los lugares donde se abrirán inscripciones en México.

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¿Cómo asegurar el apoyo Bienestar para hombres y mujeres de 18 a 64 años de 600 mil pesos?

Aunque todas las personas mayores de 18 años pueden hacer su registro al apoyo Bienestar de vivienda en México, quienes tienen prioridad para recibir la ayuda son las siguientes mujeres y hombres:

Mujeres jefas de familia.

Personas provenientes de pueblos indígenas.

Afromexicanos.

Adultos mayores.

Personas con alguna discapacidad.

Personas que no son derechohabientes de instituciones de seguridad social.

Para asegurar el apoyo Bienestar de 600 mil pesos, las personas deben cumplir con los siguientes requisitos y documentos:

Contar con un ingreso familiar no mayor a 2 salarios mínimos (hasta $17,000.00 al mes).

No ser derechohabiente de Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM ni de ningún instituto estatal o municipal de vivienda.

No haber recibido algún apoyo de vivienda otorgado por la CONAVI.

Residir en una zona considerada como polígono prioritario de atención.

No contar con vivienda propia.

Identificación oficial vigente: Credencial para votar (INE), Pasaporte, Cédula Profesional, Licencia de Conducir, Cartilla de Identidad del Servicio Militar.

Comprobante de domicilio: Con vigencia no mayor a tres meses.

CURP.

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Las autoridades recientemente anunciaron que el registro al apoyo Bienestar de vivienda de 600 mil pesos se realizará por primera vez en el Estado de México, en la Privada Quetzalcóatl, ubicada en la zona urbana de Teotihuacán, lugar en el que se construirán 96 viviendas, de las cuales el 20 por ciento serán destinadas para apoyar a jóvenes que estudian o trabajan y el resto para hombres y mujeres de 18 a 64 años.

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