Bienestar Hace Pago Anual de Hasta $24,000: Consulta Lista de Beneficiarios del Programa 2026

La Coordinación de Programas para el Bienestar confirmó que realizará un pago anual de hasta 24 mil pesos para las personas que estén contempladas en la lista de beneficiarios del programa Producción para el Bienestar 2026. Si quieres saber si formas parte del grupo de personas que cobrarán el apoyo, aquí te decimos cómo checar el listado, así como los requisitos para poder registrarte.

En medio de las inscripciones a nuevos programas, como la Credencial de Salud, también sucede la dispersión de apoyos, como Producción Bienestar o la Beca Benito Juárez, que luego de retrasar el depósito del primer bimestre del año, en abril llega con pago doble.

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¿Quiénes pueden registrarse al programa de producción en 2026?

El gobierno federal ha establecido el programa Producción para el Bienestar, con el que se busca mejorar la producción de cultivos y productos de las y los productores agropecuarios de pequeña o mediana escala de todo el país a través de apoyos económicos entregados de manera directa.

Los apoyos se entregan de manera anual y varían en función del tipo de producto y el número de hectáreas con las que cuente el o la productora. Este 2026, el monto mínimo es $7 mil pesos y el máximo es de $24 mil pesos por persona beneficiaria, confirmó la Coordinación de Programas para el Bienestar.

Los montos de apoyo son los siguientes:

De cultivos prioritarios de temporal con hasta 3 hectáreas: $7,000 pesos.

De cultivos prioritarios de temporal con más de 3 y hasta 4 hectáreas: $8,000 pesos.

De cultivos prioritarios de temporal con más de 4 y hasta 8 hectáreas: $10,000 pesos.

De cultivos prioritarios de riego con hasta 5 hectáreas: $7,000 pesos.

De café, cacao, caña de azúcar, nopal de hasta 20 hectáreas de temporal o hasta 5 hectáreas de riego, o de miel de abeja con hasta 100 colmenas: $7,300 pesos.

De cultivos prioritarios de temporal con más de 8 y hasta 20 hectáreas: $1,200 pesos por hectárea.

Nota relacionada: ¿Cuándo se Deposita el Apoyo de Producción para el Bienestar 2026? Monto y Fecha de Próximo Pago

¿Cómo consultar la lista de beneficiarios del programa Producción para el Bienestar 2026?

Lo primero que debes saber es que las y los productores que pueden recibir este programa deben contar con superficies de hasta 20 hectáreas en tierras de temporal y de hasta 5 hectáreas en riego, o bien, ser apicultores con hasta 100 colmenas.

El programa apoya, preferentemente, a personas productoras de granos, caña de azúcar, café, cacao, nopal o miel de abeja. Los cultivos de granos que se contemplan son maíz, frijol, trigo, arroz, avena, amaranto, cebada, soya, ajonjolí, cacahuate, garbanzo, haba, cártamo, lenteja, girasol, alvejón, linaza, colza o canola, sorgo y chía.

Una vez que este punto ha sido aclarado, a continuación te compartimos las distintas opciones para consultar la lista de beneficiarios del programa Producción para el Bienestar 2026:

Buscador de beneficiarios Puedes consultar la página donde publican a las personas beneficiarias a través de este enlace: https://buscadorppb.agricultura.gob.mx/

Puedes consultar la página donde publican a las personas beneficiarias a través de este enlace: https://buscadorppb.agricultura.gob.mx/ Vía telefónica: Si tienes alguna duda, puedes llamar al 800 TU CAMPO (800 882 2676) de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 18:30 horas o solicitar información al correo atencion.ppb@agricultura.gob.mx.

Además, las y los productores que estuvieron en el programa en 2024 pueden acceder también al programa Fertilizantes para el Bienestar, siempre y cuando no hayan recibido este insumo el año pasado. Para este beneficio puedes consultar el buscador en el siguiente enlace: https://www.gob.mx/agricultura/acciones-y-programas/programa-de-fertilizantes-para-el-bienestar-2026

¿Cuáles son los requisitos para ser parte de este programa?

Ser persona física.

Estar registrado o registrarse en el Padrón de Productores de la Secretaría de Agricultura.

Acreditar la legal posesión de uno o más predios mediante la presentación de documentos originales probatorios (los predios no deben estar en áreas naturales protegidas ni zonas urbanas).

Mantener en producción la superficie registrada con al menos uno de los cultivos elegibles o colmenas.

No estar registrado en el programa Sembrando Vida.

Contar con identificación oficial vigente y CURP.

Para nuevas incorporaciones al programa, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural emitirá convocatorias, durante las cuales las y los interesados deberán acudir a los módulos de atención que se habiliten.

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