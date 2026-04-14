¿Subirá el Precio de la Tortilla en México a Partir de Mañana Miércoles 15 de Abril 2026?

En las últimas horas se ha difundido la versión de que el precio de la tortilla, el alimento base de los mexicanos, subirá a partir de mañana miércoles 15 de abril de 2026; al respecto, esta tarde el gobierno federal emitió su postura.

A través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el gobierno de México aclaró que no existe un aumento en el costo del maíz en grano ni de la harina de maíz que justifique un alza en el precio de la tortilla.

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En este sentido, el gobierno hizo un llamado "enérgico" a evitar incrementos injustificados en el precio de la tortilla en perjuicio de la población, al considerar que se trata de uno de los alimentos fundamentales en la dieta nacional.

Y entonces, ¿subirá el precio de la tortilla?

De acuerdo con la Sader y la Profeco, el acuerdo suscrito con la industria harinera y tortillera para no subir el precio de la tortilla en el país actualmente se mantiene vigente y "se fortalece, con perspectiva de prosperidad compartida por el bienestar de las familias mexicanas".

"La mayoría de las asociaciones nacionales de la industria de la masa y la tortilla y las principales empresas harineras participan en el Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla, en el que han asumido el compromiso de mantener la estabilidad en los precios", añadió el gobierno federal en un comunicado.

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Industria ratifica acuerdo

Asimismo, la Cámara Nacional del Maíz Industrializado (CANAMI) y la Unión Nacional de Industriales de la Masa y la Tortilla (UNIMT) ratificaron este martes su compromiso de mantener una producción y distribución eficiente que abone a la estabilidad en el precio, por lo que dijeron que "no existe justificación técnica y económica para un alza".

¿En qué consiste el acuerdo para mantener el precio de la tortilla?

El Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla es una estrategia integral que beneficia a campesinas y campesinos, empresas de la harina y de la masa, los dueños de tortillerías y consumidores, mediante:

Acceso a maíz y harina a precio de descuento.

Financiamiento con tasas de interés y condiciones preferentes con la finalidad de disminuir costos y ofrecer el producto al mejor precio a todas las familias de México.

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