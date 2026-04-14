¿Qué Pasó en el Tecnológico de Ecatepec Hoy? Abandonan a Recién Nacido en Bote de Basura

Este martes, 14 de abril de 2026, fue hallado un recién nacido en un bote de basura en uno de los accesos del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, en el Estado de México (Edomex).

Segín los primeros reportes, por la mañana el bebé fue hallado con vida al interior del Tecnológico de Ecatepec, ubicado en Avenida Carlos Hank González, y trasladado al Hospital José María Rodríguez del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) para su atención médica.

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Muere recién nacido abandonado en basurero del Tecnológico de Ecatepec

Personal de Protección Civil de Ecatepec acudió al plantel para verificar las condiciones en que se encontraba el menor.

Autoridades están investigando quién es la madre, ya que el bebé tenía la placenta y cordón umbilical envuelto en papel. Más tarde, se informó que el recién nacido falleció.

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Con información de N+