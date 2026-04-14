EUA Sanciona a Estos Casinos en México por Lavado de Dinero para el Cártel del Noreste

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América (EUA) anunció sanciones a tres negocios que operan como casinos en México y bloqueo de cuentas de tres socios clave del Cártel del Noreste (CDN), considerada una de las organizaciones de tráfico de drogas más violentas de México.

Cabe destacar que el CDN es una Organización Terrorista Extranjera designada por los Estados Unidos que ejerce una influencia significativa a lo largo de la frontera de Estados Unidos y México cerca de Laredo, Texas, el puerto de entrada terrestre más transitado en la frontera sur.

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Socios clave del Cártel del Noreste

De acuerdo con el Departamento del Tesoro estos con los tres socios clave del Cártel del Noreste. Se trata de:

Eduardo Javier Islas Valdez, alias ‘Crosty’ , responsable de operaciones de tráfico de personas en el Río Bravo para dicha organización delictiva.

, responsable de operaciones de tráfico de personas en el Río Bravo para dicha organización delictiva. El abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez, considerado responsable actualmente de las operaciones del cártel del Noreste y defensor de Miguel Ángel Treviño Morales, alias el Z-40, exlíder de los Zetas y detenido en Estados Unidos.

considerado responsable actualmente de las operaciones del cártel del Noreste y exlíder de los Zetas y detenido en Estados Unidos. Jesús Reymundo Ramos Vázquez, conocido como Raymundo Ramos, quien se hace pasar por activista de derechos humanos y defiende a miembros violentos de ese grupo criminal.

Casinos en México sancionados

Los casinos sancionados por lavado de dinero para el cártel del Noreste son:

El casino Centenario, ubicado en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Diamante casino, que tiene una sede en Tampico, Tamaulipas, y un sitio web de apuestas con el mismo nombre.

Así como comercializadora y arrendadora de México, Camsa, que opera ambos negocios de apuestas, y lava ganancias ilícitas a través de sus operaciones de juego.

Con esta medida, todos los bienes e intereses patrimoniales en Estados Unidos de las personas designadas quedan bloqueados.

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Con información de N+.

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