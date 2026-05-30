Precio del Dólar Hoy SÁBADO 30 de Mayo de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

El peso mexicano cerró la semana laboral con un ligero retroceso en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense

Billete de 100 dólaresLa cotización del dólar estadounidense cambia durante todo el día. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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El peso mexicano cierra la semana con un retroceso del 0.14% frente al dólar, que hoy se cotiza a 17.35 pesos.

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