Inicia Calendario de Pagos Beca Benito Juárez: ¿Quiénes Cobran Doble del 13 al 17 de Abril 2026?

Hoy inicia el calendario de pagos de la Beca Benito Juárez de abril 2026, el primer depósito del año para estudiantes de preparatoria, y acá te explicamos quiénes cobran doble del 13 al 17 de abril de 2026, de acuerdo con las fechas de la Coordinación Nacional de Becas Bienestar.

Después de que no hubiera dispersión en febrero para los alumnos de educación media superior, este día comienzan los depósitos dobles para beneficiarios de continuidad, correspondientes a los bimestres de enero-febrero y marzo-abril 2026.

A inicios de mes, Julio León, coordinador nacional de Becas Bienestar, fue el encargado de dar a conocer el calendario de la Beca Benito Juárez de abril 2026 para que los estudiantes de preparatoria y bachillerato sepan cuándo cae su pago.

¿Quiénes cobran Beca Benito Juárez del 13 al 17 de abril?

Los primeros beneficiarios que recibirán el pago doble de la Beca Benito Juárez de este lunes 13 al viernes 17 de abril, son aquellos cuyo primer apellido comienza con las letras que van de la A a la L. Así se realizarán los depósitos por día según el calendario:

Lunes 13 de abril 2026 cobran letras A, B.

cobran letras A, B. Martes 14 de abril 2026 cobran letras C.

cobran letras C. Miércoles 15 de abril 2026 cobran letras D, E, F.

cobran letras D, E, F. Jueves 16 de abril 2026 cobra letra G.

cobra letra G. Viernes 17 de abril 2026 cobran letras H, I , J , K, L.

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Posteriormente, en la siguiente semana del 20 al 24 de abril, los estudiantes de preparatoria que cobrarán su pago son aquellos cuyo primer apellido inicia con las letras de la M a la Z. En estos días se les depositará:

Lunes 20 de abril 2026 cobra letra M.

cobra letra M. Martes 21 de abril 2026 cobran letras N, Ñ, O, P, Q.

cobran letras N, Ñ, O, P, Q. Miércoles 22 de abril 2026 cobra letra R.

cobra letra R. Jueves 23 de abril 2026 cobra letra S.

cobra letra S. Viernes 24 de abril 2026 cobran letras T, U , V, W, X, Y, Z.

Lista de apellidos que cobran Beca Benito del 13 al 17 de abril

Así, los beneficiarios cuyo primer apellido aparece en la siguiente lista serán algunos de los que podrán cobrar el pago doble de la Beca Benito Juárez esta semana del 13 al 17 de abril de 2026:

Aguilar

Aguilera

Álvarez

Barrera

Bautista

Becerra

Cabrera

Castillo

Cruz

Díaz

Domínguez

De la Cruz

Estrada

Espinoza

Esquivel

Escobar

Flores

Fernández

Fuentes

García

González

Gómez

Gutiérrez

Hernández

Herrera

Huerta

Islas

Iglesias

Ibarra

Juárez

Jiménez

Jaramillo

López

Lara

León

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¿Cuánto deposita la Beca Benito Juárez en abril 2026?

Debido a que no se realizó depósito en el primer bimestre del año, a causa de un proceso de inscripción, los beneficiarios de continuidad de la Beca Benito Juárez recibirán un pago doble en abril 2026, el cual es de 3,800 pesos.

De esta manera en la fecha que señala el calendario de pagos de la Beca Benito Juárez, de acuerdo con la inicial de su apellido paterno, los estudiantes de preparatoria y bachillerato verán reflejada esta cantidad en su tarjeta del Banco Bienestar.

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