¿SEP Supende Clases 6 Días? Ya es Oficial el Próximo Puente en el Calendario Escolar 2026

Pese al reciente regreso a clases tras el fin de las vacaciones de Semana Santa, decenas de estudiantes, padres de familia y docentes ya están buscando cuándo es el próximo descanso, sobre todo si éste viene acompañado no de un día de asueto, sino de seis. A unos meses de que termine el ciclo escolar, ya hay fecha confirmada del siguiente puente en el calendario escolar 2026 de la SEP. En N+ te compartimos los detalles de este fin de semana largo.

Luego de que concluyó el periodo vacacional de primavera, hubo incremento de preguntas por el siguiente día festivo oficial y los días de suspensión de clases, ya que algunos de los estudiantes en México tendrán vacaciones en mayo.

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Como debes saber, ya se ha revelado por completo el calendario SEP para el actual ciclo escolar y dentro de poco publicarán la agenda para el siguiente año lectivo, pero para el ciclo en desarrollo no se han descartado ajustes, ya sea a nivel local o federal (debido al clima, eventos deportivos de gran impacto o contingencias). Además, hay otros casos en los que el ajuste puede realizarse por escuela, debido a acuerdos entre la comunidad.

¿SEP suspende clases durante seis días en 2026?

Se acerca un escenario bastante particular en el calendario escolar 2026: habrá tres puentes, pero uno de ellos cruza con otro día de descanso, por lo que puede haber dudas acerca de si las fechas de asueto se juntarán y se suspenden clases durante seis días, dando paso a un megapuente.

En caso de que te interese la posibilidad de este fin de semana largo, vamos más a detalle: de acuerdo con el calendario de la SEP, el próximo 1 de mayo es día festivo oficial y hay suspensión de labores docentes. También hay descanso en escuelas, aunque no es día feriado, el martes 5 de mayo 2026.

No obstante, estos dos días festivos se ven atravesados este año por el Día del Niño, que es jueves 30 de abril. Es por tal motivo que algunas personas querrán aprovechar la coincidencia de días y fechas para tomar un megapuente de seis días, pero esto no es algo oficial y podría repercutir en el aprendizaje de algunos temas de los alumnos, así como en el registro de inasistencias.

Si piensas tomar descanso del 30 de abril al 5 de mayo 2026, te recomendamos preguntar al cuerpo docente y directivo de la escuela si habrá alguna suspensión o medidas más laxas para las fechas mencionadas; sin embargo, te reiteramos que los únicos días de descanso confirmados en el calendario 2026 SEP son los siguientes:

Viernes 1 de mayo 2026: Día del Trabajo.

Sábado 2 y domingo 3 de mayo 2026: Fin de semana.

Martes 5 de mayo 2026: Conmemoración de la Batalla de Puebla.

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¿Cuándo es el próximo puente escolar 2026?

El próximo puente en el calendario escolar 2025 a 2026 es del viernes 1 al domingo 3 de mayo 2026. Éste fin de semana largo es uno de los cinco restantes en el ciclo. Los otros son:

Viernes 15 de Mayo 2026: Día del Maestro y la Maestra.

Viernes 29 de mayo 2026: Consejo Técnico Escolar.

Viernes 26 de junio 2026: Consejo Técnico Escolar .

Viernes 3 e juio 2026: Registro de calificaciones escolares.

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