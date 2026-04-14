Podrías Perder tu Lugar para el Ciclo Escolar 2026-2027 Si No lo Validas en Querétaro

La Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) informó que del 15 al 17 de abril se llevará a cabo el proceso de validación y aceptación de lugares para estudiantes de nuevo ingreso en educación básica, correspondiente al ciclo escolar 2026-2027.

Te Podría Interesar: Activan Alerta Amber: Buscan a Niño de 3 Años en Soledad de Graciano Sánchez

¿Quiénes deben realizar el trámite?

Madres, padres de familia o tutores que participaron en la segunda asignación de lugares para nuevo ingreso a preescolar, primaria y secundaria, tras haber rechazado su preasignación.

¿Cómo realizar el trámite?

Deberán ingresar al portal: said.usebeq.edu.mx, validar el lugar asignado y posteriormente contactar a la escuela vía correo electrónico para formalizar la inscripción.

Los lugares que no sean validados en estas fechas quedarán disponibles para otros estudiantes. Una vez aceptado el espacio, no se podrán realizar cambios.

La asignación se basa en disponibilidad de espacios, cercanía familiar (hermanos en la misma escuela) y, en secundaria, el desempeño académico.

El trámite es completamente en línea, sin módulos presenciales. Para dudas, pueden comunicarse con Qrobot enviando “Hola” al 442 144 3740, de 9:00 a 14:00 horas.

Historias Recomendadas: