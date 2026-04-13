Activan Alerta Amber: Buscan a Niño de 3 Años en Soledad de Graciano Sánchez

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí activó una Alerta Amber para localizar a un menor de 3 años de edad que fue sustraído presuntamente por su propio padre en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

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¿Dónde desapareció el menor?

De acuerdo con la información oficial, el niño, identificado como Alan Carrera Gómez, se encontraba en el domicilio de su abuela cuando fue llevado por su padre el pasado 8 de abril, en la colonia Genovevo Rivas Guillén.

Tras los hechos, autoridades iniciaron un operativo de búsqueda para dar con el paradero del menor, al considerar que su integridad podría estar en riesgo.

La Fiscalía hizo un llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a su localización, ya sea acudiendo a la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos o comunicándose a los teléfonos 444 811 30 39 y 444 204 04 13.

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