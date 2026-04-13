Luchador Alberto del Río Obtiene su Libertad tras Acuerdo Legal en SLP

El luchador Alberto del Río recuperó su libertad este sábado, luego de haber sido detenido por el delito de violencia familiar y trasladado al penal de La Pila, en la capital potosina.

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¿Cómo fue su liberación?

De acuerdo con la información, la liberación se dio después de que la víctima otorgara el perdón legal, tras el pago de una multa de un millón de pesos por parte del imputado.

Una vez cumplidos los trámites correspondientes, Alberto del Río abandonó el Centro de Reinserción Social durante el transcurso del sábado.

Las autoridades no han informado sobre nuevas acciones legales, por lo que el caso quedó resuelto conforme a lo establecido en el acuerdo entre las partes.

Detienen a policía municipal por presunto homicidio de sonidero en SLP

Una mujer que se desempeñaba como elemento de la Policía Municipal de la capital potosina fue detenida por su probable participación en el delito de homicidio calificado en contra de un sonidero, ocurrido en octubre de 2021.

De acuerdo con las autoridades, la imputada, identificada como Nohemí Carolina “N”, habría tenido intervención en los hechos al conducir el vehículo en el que se trasladaban dos hombres que previamente ya habían sido detenidos por este caso.

El ataque se registró en calles de la zona metropolitana, donde la víctima fue agredida con disparos de arma de fuego.

Tras las investigaciones, se logró ubicar y detener a la mujer, quien ya fue puesta a disposición de la autoridad competente para continuar con el proceso legal correspondiente.

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