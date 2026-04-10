Suspenden Hotel Canino en Juriquilla tras la Muerte de Mascota; Esto Sabemos

Un hotel de perros ubicado en la zona de Juriquilla fue suspendido por personal de Protección Civil del municipio de Querétaro, luego de que se diera a conocer en redes sociales la muerte de una mascota que se encontraba bajo su resguardo.

De acuerdo con la información, la perra llamada Mollie había sido llevada al establecimiento para recibir servicios de spa; sin embargo, fue entregada sin vida a sus propietarios al día siguiente.

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¿Qué respuesta tuvo la empresa responsable ante las acusaciones?

Ante la situación, la empresa responsable emitió un comunicado en el que señaló que la mascota presentó convulsiones durante la noche, sin emitir sonidos que alertaran al personal, por lo que no fue posible intervenir a tiempo. Asimismo, indicó que al momento de su ingreso no mostraba signos anormales.

Comunicado del Hotel Canino Sobre la Muerte de la Perrita Molly. Foto: Dogtainer

Por su parte, las autoridades municipales informaron que la suspensión del lugar se debió a observaciones administrativas detectadas durante la inspección, sin que hasta el momento se haya confirmado la existencia de maltrato o negligencia.

Se espera que en los próximos días se den a conocer los resultados de la necropsia que se realizará a la mascota, con el fin de determinar las causas de su fallecimiento.

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