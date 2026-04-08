Querétaro Habilita Centros de Acopio para Donar Cabello Ante Derrame de Petróleo

Ante la emergencia ambiental por el derrame de petróleo en costas del Golfo de México, se han habilitado centros de acopio en Querétaro para recolectar cabello y materiales que ayuden en las labores de limpieza.

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¿Dónde estarán los Centros de Acopio?

De acuerdo con la información difundida en redes sociales, en la capital queretana hay al menos dos puntos activos para recibir donaciones:

Centro 1

Encargada: Karla V. Herard

Teléfono: 442 144 1192

Dirección: Av. Plan de San Luis 6061

Horario: Miércoles a domingo, de 11:00 a 19:00 horas

Centro 2

Encargado: Mozzarella Paci

Teléfono: 56 3616 9723

Ubicación: Plaza Corregidora

Horario: Martes a domingo, de 16:00 a 22:00 horas

¿Qué se puede donar?

Cabello (teñido o natural)

Pelo de mascotas limpio

Cabello recolectado de cepillos

En algunos casos, utensilios y materiales de limpieza

Recomendaciones

• Verificar previamente disponibilidad y fechas de cierre con cada centro

• Algunos lugares solicitan largo mínimo (aprox. 5 cm)

• No se acepta cabello de filtros de lavadora o aspiradora

Estas acciones buscan apoyar la contención del impacto ambiental mediante la fabricación de barreras absorbentes con cabello.

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