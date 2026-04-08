Querétaro Habilita Centros de Acopio para Donar Cabello Ante Derrame de Petróleo
Redacción: N+
En Querétaro se habilitaron centros de acopio para recolectar cabello y apoyar en la limpieza del derrame de petróleo en el Golfo de México.
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Ante la emergencia ambiental por el derrame de petróleo en costas del Golfo de México, se han habilitado centros de acopio en Querétaro para recolectar cabello y materiales que ayuden en las labores de limpieza.
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¿Dónde estarán los Centros de Acopio?
De acuerdo con la información difundida en redes sociales, en la capital queretana hay al menos dos puntos activos para recibir donaciones:
Centro 1
- Encargada: Karla V. Herard
- Teléfono: 442 144 1192
- Dirección: Av. Plan de San Luis 6061
- Horario: Miércoles a domingo, de 11:00 a 19:00 horas
Centro 2
- Encargado: Mozzarella Paci
- Teléfono: 56 3616 9723
- Ubicación: Plaza Corregidora
- Horario: Martes a domingo, de 16:00 a 22:00 horas
¿Qué se puede donar?
- Cabello (teñido o natural)
- Pelo de mascotas limpio
- Cabello recolectado de cepillos
- En algunos casos, utensilios y materiales de limpieza
Recomendaciones
• Verificar previamente disponibilidad y fechas de cierre con cada centro
• Algunos lugares solicitan largo mínimo (aprox. 5 cm)
• No se acepta cabello de filtros de lavadora o aspiradora
Estas acciones buscan apoyar la contención del impacto ambiental mediante la fabricación de barreras absorbentes con cabello.
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