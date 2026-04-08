Ataque a Balazos Contra Autobús en la Carretera 57 Deja un Herido en Matehuala, SLP

Un autobús de pasajeros fue atacado a balazos durante un intento de asalto en la carretera federal 57, a la altura del poblado San Juan Sin Agua, en el municipio de Matehuala.

De acuerdo con información de la Policía Municipal, presuntos delincuentes dispararon contra la unidad con la intención de obligarla a detenerse mientras circulaba sobre esta vía que conecta hacia el norte del país.

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¿Qué hizo el conductor tras el ataque?

Durante el ataque, el conductor resultó lesionado en un brazo; sin embargo, logró continuar la marcha del autobús hasta llegar a la cabecera municipal de Matehuala, donde solicitó apoyo a las autoridades.

Elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Civil Estatal acudieron al lugar para brindar auxilio, mientras que paramédicos de la Cruz Roja atendieron al chofer en el sitio, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Los pasajeros fueron valorados y resguardados por los cuerpos de seguridad, y posteriormente pudieron continuar su viaje sin mayores incidentes.

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