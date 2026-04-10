Detectan Primer Caso de Gusano Barrenador en un Perro en El Marqués, Querétaro

El municipio de El Marqués confirmó la detección del primer caso de gusano barrenador en un perro en la comunidad de Los Pocitos, por lo que autoridades activaron de manera inmediata acciones para atender y contener la situación.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDEA) y el Instituto Municipal de Protección Animal (IMPA), el canino presentaba heridas previas a nivel de la escápula, en las que se detectó la presencia de larvas, lo que derivó en la intervención de personal especializado.

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¿Cómo detectaron el caso del Perro?

Tras el reporte, personal de la Comisión México-Estados Unidos para la prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA) acudió al domicilio para tomar muestras y confirmar el diagnóstico, el cual resultó positivo a gusano barrenador.

El animal fue trasladado a las instalaciones del IMPA, donde permanece bajo resguardo y recibiendo atención médica para su recuperación.

Como parte de las acciones preventivas, el Gobierno Municipal desplegó una brigada de médicos veterinarios para atender de manera gratuita posibles casos en la demarcación, ante el contexto nacional de esta plaga.

Asimismo, las autoridades hicieron un llamado a ganaderos y población en general a revisar de forma constante a sus animales, identificar heridas y atenderlas oportunamente para evitar la propagación.

En caso de detectar larvas, se recomienda reportar de inmediato a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario para su atención especializada.

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