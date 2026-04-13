Buzos Localizan Segundo Cuerpo Sin Vida en Cárcamo de Corregidora, Querétaro

Tras varias horas de labores, buzos especializados lograron localizar el segundo cuerpo sin vida al interior de un cárcamo ubicado en el fraccionamiento Puerta Real II, en el municipio de Corregidora.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la noche del domingo, cuando tres guardias de seguridad privada presuntamente perseguían a un ladrón. Durante la persecución, los tres hombres cayeron al interior del cuerpo de agua.

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¿Qué pasó con las demás personas que cayeron al cárcamo?

Uno de ellos logró salir y solicitar apoyo a los servicios de emergencia, lo que permitió la movilización de autoridades al lugar. A su arribo, se confirmó el hallazgo de un primer cuerpo sin vida dentro del cárcamo.

A partir de ese momento, se desplegó un operativo de búsqueda en el que participaron elementos de Protección Civil y buzos especializados, quienes realizaron diversas inmersiones para localizar a la segunda víctima.

Fue hasta la mañana de este lunes cuando se logró ubicar el segundo cuerpo, tras intensas maniobras dentro del cárcamo.

La zona permaneció acordonada mientras se realizaban las labores de recuperación, en tanto que personal de la Fiscalía del Estado inició las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias de los hechos.

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