Caen a Cárcamo Durante Persecución en Corregidora: Uno muere y Otro Sigue Desaparecido

Elementos de cuerpos de emergencia mantienen un intenso operativo de búsqueda en un cárcamo ubicado en el fraccionamiento Puerta Real, luego de que tres personas cayeran al interior del cuerpo de agua durante la noche.

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¿Qué es lo que se sabe?

De acuerdo con los primeros reportes, los involucrados, presuntamente elementos de seguridad privada, se encontraban persiguiendo a un sujeto señalado por robo en la zona. Sin embargo, durante la persecución y debido a la falta de visibilidad en el lugar, los tres hombres cayeron accidentalmente al cárcamo.

Tras el incidente, uno de ellos logró salir por sus propios medios y dar aviso a las autoridades. Posteriormente, equipos de rescate localizaron a otro de los implicados sin vida dentro del sistema de drenaje.

Un tercer hombre continúa desaparecido, por lo que personal de Protección Civil, policías municipales y rescatistas especializados trabajan en la zona para su localización, realizando maniobras dentro del cárcamo y áreas aledañas.

El sitio permanece acordonado mientras continúan las labores de búsqueda, en medio de un fuerte despliegue de unidades de emergencia.

Las autoridades informaron que el operativo seguirá activo hasta dar con el paradero de la persona desaparecida, y se espera que en las próximas horas se brinde mayor información sobre este lamentable suceso.

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