Transmisión América vs Nashville Hoy: ¿Partido Pasa Gratis por TV Abierta en México o Es Online?

Hoy se juega el América vs Nashville, partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 y para que sepas dónde ver en vivo el encuentro, acá en N+ te contamos si pasa gratis por TV Abierta o si la transmisión será online en México.

Las Águilas cuentan con amplías posibilidades de avanzar a las Semifinales de la Concachampions 2026, luego de que en su visita a Nashville consiguieron un valioso empate sin goles, por lo que ahora el pase a la siguiente ronda está en sus manos jugando como locales.

¿A qué hora es el América vs Nashville de Concachampions?

El partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026 entre América y Nashville tiene un horario de inicio programado a las 9:30 de la noche, tiempo del centro de México, y se jugará en el renovado Estadio Banorte de la Ciudad de México.

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Toma en cuenta que en caso de que el partido termine en un empate sin goles, se jugarán tiempos extra y de ser necesario, se tendría que definir en penaltis al clasificado a las Semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.

¿Hay transmisión gratis del América vs Nashville?

La vuelta del América vs Nashville hoy no contará con transmisión en vivo en ningún canal de TV Abierta en México, por lo que los aficionados mexicanos no podrán ver el partido de Concachampions 2026 de forma gratuita.

Sin embargo, tenemos buenas noticias para ti, ya que podrás seguir el América vs Nashville en vivo online en el Liveblog de N+, el cual contará con el marcador en directo, las mejores acciones del juego y podrás consultar el resumen en el momento que lo prefieras.

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América vs Nashville: ¿Dónde ver en vivo?

El canal de TUDN sí contará con la transmisión del partido América vs Nashville hoy en vivo en los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026, aunque la transmisión solo estará disponible para espectadores en Estados Unidos.

En la ida no se hicieron daño pero en la vuelta ¡SE DEFINE ABSOLUTAMENTE TODO!⚽️🎟️🏆



El Ave quiere volar a las Semis de #ChampionsCup por @VIX🇺🇸📲 https://t.co/s7RHsxwk3A y @TUDNUSA pic.twitter.com/WsB5fiFBKU — TUDN USA (@TUDNUSA) April 14, 2026

Además del canal de TUDN USA, se podrá ver el América vs Nashville en vivo online por la app de ViX Premium, aunque también solo estará disponible para los aficionados que se encuentran en territorio estadounidense.

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