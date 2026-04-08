Falla Avión que Trasladaba al Club América hacia CDMX: Esto Sabemos sobre Incidente

Este miércoles 8 de abril, fuentes confirmaron a TUDN que el avión en el que se trasladaban los jugadores del Club América de Nashville a Ciudad de México, presentó fallas eléctricas y tuvo que aterrizar en la ciudad de Miami. El equipo tenía planeado llegar a las 4 de la mañana y entrenar por la tarde, pero debido a este incidente, la planeación del club podría verse afectada.

De acuerdo con la información recibida, el equipo está a la espera de poder trasladarse en vuelos comerciales hacia México en las próximas horas, pero hasta el momento no existe un plan para poder llegar hoy a la CDMX.

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América empató en Nashville

Las Águilas del América se encontraban en Nashville, pues fue ahí en donde jugaron el partido de ida de los cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup. El equipo dirigido por André Jardine disputó el encuentro ante el Nashville SC en el que obtuvieron como resultado un empate sin goles. De esta manera, la eliminatoria entre ambos clubes se definirá la siguiente semana en la cancha del Estadio Banorte, en la Ciudad de México.

Recordemos que en la Concachampions, el primer criterio de desempate son los goles de visitante, por lo que al no haber marcado en casa de Nashville, las Águilas deben evitar a toda costa conceder una anotación en el juego de vuelta. En ese sentido, si el equipo estadounidense llegase a marcar, el América se vería obligado a ganar ese partido para evitar ser eliminado del torneo, el cual le otorga al campeón un boleto para el Mundial de Clubes de 2029.

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DB