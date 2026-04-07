Mundial 2026: Estas son las Selecciones del Grupo C; Fechas y Cruces de los Partidos

El Mundial 2026 está cada vez más cerca y es por eso que las 48 selecciones que clasificaron para la Fase de Grupos ya se están preparando para encarar el torneo más importante del futbol internacional. El pasado 31 de marzo se definieron por completo todos los grupos para la Copa del Mundo y si aún no sabes qué selecciones conforman el Grupo C, aquí te decimos todo lo que debes de saber.

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En este grupo, Brasil llega como el gran favorito para quedarse con el liderato. La selección dirigida por Carlo Ancelotti buscará regresarle el protagonismo a la cinco veces campeona del mundo y se enfrentará en la primera ronda del torneo a Marruecos, Haití y Escocia. En ese sentido, recordemos que Marruecos fue la gran revelación del Mundial anterior en Qatar 2022, mientras que Haití participará apenas en su segunda edición del certamen luego de 52 años de ausencia.

Aquí te dejamos las fechas y los cruces de los partidos para el Grupo C del Mundial.

Partidos y Cruces del Grupo C en el Mundial 2026

Así se jugarán los partidos del Grupo C en el Mundial 2026. Recordemos que para esta edición de la Copa Mundial de la FIFA, los primeros dos lugares de cada grupo avanzarán a la ronda de dieciseisavos de final, junto a los ocho mejores tercerlos lugares. El ganador del Grupo C se medirá al segundo lugar del F; el segundo del G, al líder del F, y si el G tiene a uno de los mejores terceros lugares, este se podría medir ante el líder de los Grupos A, E o I.

Jornada 1

Brasil vs Marruecos - 13 de junio

Haití vs Escocia - 13 de junio

Jornada 2

Escocia vs Marruecos - 19 de junio

Brasil vs Haití - 1 de junio

Jornada 3

Marruecos vs Haití - 24 de junio

Escocia vs Brasil - 24 de junio

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DB