Este martes 7 de abril se llevaron a cabo los duelos de ida de cuartos de final en la Champions League en dos frentes: Sporting vs Arsenal, en Portugal, así como Real Madrid vs Bayern Munich en España.

En el Estadio José Alvalade, en Lisboa, el Arsenal era ligeramente mejor: tenía la pelota más tiempo y llegaba con frecuencia al área local, pero no podía traducirlo en anotaciones. Pero el peligro estaba latente.

Pero el Sporting tuvo la primera aproximación de real peligro, cuando Maxi Araujo disparó desde fuera del área y estrelló la pelota en el travesaño al minuto 6 de juego.

Los del Arsenal respondieron con un tiro de esquina cobrado magistralmente por Noni Madueke, que casi consigue un gol olímpico al minuto 14: el esférico pegó en el larguero.

Sin sentirse agobiado, el Sporting de Lisboa apostó al órden en todas sus líneas. En la zaga, durante la primera media hora lograron contener los arribos de Leandro Trossard, Noni Madueke y Viktor Gyokeres.

Noticia relacionada: Allan Saint-Maximin: ¿El ExJugador del América Es Banca en el Lens, Su Nuevo Equipo?

Luego de 45 minutos, pese a que los Gunners eran ligeramente mejores, ambas escuadras se fueron sin hacerse daño en las porterías. Aunque en el ambiente se percibía cierto nerviosismo de la afición local.

Video: "El Real Madrid No Tiene ese ADN de Juego como el Barcelona": Majo González

Resultado Sporting de Lisboa vs Arsenal Hoy: Cómo Quedó el Partido de Cuartos de Champions League 2026

Ya en la segunda parte, el equipo inglés arrancó con mucha intensidad y tanto Gyokeres como Madueke estuvieron cerca de abrir el marcador, sólo que les faltó puntería en el momento decisivo.

En el minuto 52 el visitante Martin Odegaard cobró un tiro libre directo que fue desviado a córner con ciertos apuros por el arquero local Rui Silva.

Minutos más tarde, al 56, llegó un disparo rasante de Trincao que se fue apenas a un lado de la base del poste defendido por los Gunners.

Fue hasta el 64 que cayó la primera anotación: El mediocampista Martín Zubimendi mandó la pelota a las redes, sólo que el tanto fue anulado por un fuera de lugar previo.

Aunque el Sporting respiró aliviado, las llegadas de los Gunners al área local eran cada vez más frecuentes, poniendo los nervios de punta a la afición portuguesa.

Y en el minuto 86 el Sporting volvió a acariciar la gloria: Geny Catamo se tendió de palomita para conectar el esférico, que casi se cuela al fondo de la meta antes de que el guardameta David Raya alcanzara a meter la mano para salvar a los Gunners.

Pero cuando los lusos ya sentían el empate en la bolsa, el equipo inglés pegó un mazazo de realidad: el 1-0 lo anotó Kai Havertz a los 90+1. Luego del gol, cinco minutos má tarde, el árbitro hizo sonar su silbato: eso fue todo y el Arsenal tiene medio boleto a semifinales a la mano.

Mientras tanto, en el Estadio Santiago Bernabéu, el partido Real Madrid vs Bayern Munich fue mucho más intenso. Los germanos se pusieron 2-0 arriba y pudieron meter más goles, pero dejaron escapar al menos otras dos opciones. Ya en la segunda parte, los merengues acortaron distancias con un tanto de Kylian Mbappé para el 2-1 definitivo.

Estos son los resultados de los partidos de cuartos de final de ida de la Champions League 2026:

Sporting de Lisboa 0-1 Arsenal

Real Madrid 1-2 Bayern Munich

Y estos son los partidos de cuartos de final de ida de la Champions League 2026 programados para el miércoles 8 de abril:

Barcelona vs Atlético de Madrid a las 13:00 horas

París Saint-Germain vs Liverpool a las 13:00 horas

Historias recomendadas:

Con información de N+

RGC