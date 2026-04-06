LAFC vs Cruz Azul: ¿Cómo Llegan los Equipos a Cuartos de Final de la Concachampions 2026?

Como parte de los octavos de final de ida de la Concacaf Champions Cup, se llevará a cabo el partido LAFC vs Cruz Azul este martes 7 de abril. La Máquina necesita sacar un buen resultado de Los Ángeles para levantar la moral.

Cruz Azul no llega en su mejor momento, de acuerdo con lo visto en la Liga MX: lleva tres partidos sin ganar: primero empató 2-2 con Pumas, luego igualó 1-1 con Mazatlán y apenas este fin de semana cayó 2-1 ante Pachuca.

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Así que La Máquina arriba al duelo contra LAFC con los ánimos a la baja, luego de que el equipo ha perdido confianza en la cancha. Por ello es que el entrenador Nicolás Larcamón tiene que hacer que sus pupilos reaccionen y recuperen su potencial, tanto en la Liga MX como en la Concachampions.

En el Torneo Clausura 2026, el equipo celeste descendió a la segunda plaza, ya que suma 27 puntos en 13 fechas, producto de 8 victorias, 3 igualadas y 2 tropiezos.

Mientras que el LAFC es líder de la Conferencia Oeste de la Major League Soccer (MLS), con 16 unidades luego de 6 jornadas.

El LAFC suma 5 triunfos, 1 empate y ninguna derrota. Además tiene 14 anotaciones a favor y ninguna en contra. Así que además de su poder ofensivo, el equipo es muy sólido y ordenado a la hora de defender.

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LAFC vs Cruz Azul: ¿Cómo Llegan los Equipos a Cuartos de Final de Concacaf Concachampions 2026?

Hay que mencionar que el equipo angelino tiene varias figuras en su plantel, como el guardameta francés Hugo Lloris, el atacante sudcoreano Son Heung-Min, el delantero Denis Bouanga y el mediocampista Stephen Eustaquio (quien pasó por el Cruz Azul).

Para el duelo contra el club angelino, La Máquina no contará con el zaguero Gozalo Piovi, quien está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Sin embargo, para la vuelta ya podrá jugar.

El partido LAFC vs Cruz Azul se jugará este martes 7 de abril en el Banc of California Stadium a las 20:00 horas (tiempo del centro de México). Y el duelo de vuelta está programado para el martes 14 de abril en el Estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla.

Los partidos de ida de cuartos de final de Concachampions se disputarán de la siguiente manera:

Nashville vs América, el martes 7 de abril a las 18:00 horas

LAFC vs Cruz Azul, el martes 7 de abril a las 20:00 horas

Tigres vs Seattle, el miércoles 8 de abril a las 19:00 horas

Toluca vs LA Galaxy, el miércoles 8 de abril a las 21:00 horas

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Con información de N+

RGC