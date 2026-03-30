Luego de finalizar su etapa como jugador de las Chivas, el futbolista Isaac “Cone” Brizuela estuvo alejado de los reflectores. Y el fin de semana fue captado en el Estadio Ciudad de México, durante el partido México vs Portugal, vendiendo alimentos.

Pese a que había manifestado su deseo de seguir jugando, “El Conejito” Brizuela no logró enrolarse con otro club para el Torneo Clausura 2026. Lo que sorprendió fue verlo ponerse la gorra y el chaleco de vendedor en las gradas del estadio, el pasado 28 de marzo. El video inmediatamente se viralizó.

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Isaac Brizuela, de 35 años de edad, finalizó su contrato con Chivas en diciembre del 2025, luego de 11 años vistiendo la playera rojiblanca. La salida se dio luego de que el entrenador Gabriel Milito lo relegó e incluso lo mandó a jugar con el equipo Sub-20 (con el primer equipo sólo jugó poco más de 20 minutos a lo largo del Torneo Apertura 2025.

Captan al 'Cone' Brizuela Vendiendo en Estadio durante México vs Portugal: ¿Qué Pasó con ExJugador de Chivas?

Sobre el video que se viralizó con el “Cone” Brizuela vendiendo comida durante el partido México vs Portugal, el pasado fin de semana, sabemos lo siguiente: Efectivamente, el exfutbolista de Chivas se puso la camiseta para ofrecer marquesitas, un postre típico de Mérida, Yucatán, similar a las crepas aunque enrollado.

Y es que Brizuela incursionó en los negocios y es socio de Marquesitas Las Originales, que se venden en varios estadios de la Liga MX. Por ello grabó un video el sábado anterior, en el que se pone la playera y el chaleco para suplir a uno de sus vendedores.

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En las imágenes se le observa decir “estoy listo”, por lo que su compañero le recomienda “rompela, rey”. Dos horas después comentó que su debut como vendedor de marquesitas fue “muy bueno, aunque estaba un poco nervioso porque la gente me gritaba desde todos lados. Tuve que improvisar y lo resolví bien, así que fue un buen debut” en las gradas del Estadio. Por supuesto, fue un video con efectos promocionales y le funcionó.

Si bien estuvo más de una década con el Rebaño Sagrado, “Cone” Brizuela debutó en Primera División con el Toluca, en el 2009. Posteriormente, en el 2012, llegó al Atlas en calidad de préstamo, pero regresó con los Diablos Rojos en el 2013.

Fue en diciembre del 2014 que llegó al Club Guadalajara, a cambio de 6.5 millones de dólares y para reforzar al plantel a partir del Torneo Clausura. Desde entonces se convirtió en titular indiscutible y referente del Rebaño Sagrado.

A nivel de Selección Nacional. Isaac Brizuela Palomares tuvo su mejor momento en el 2014, cuando fue incluido en la lista del Mundial de Brasil por el entrenador Miguel “Piojo” Herrera.

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Con información de N+

RGC