En la Fecha FIFA de marzo, la Selección Mexicana enfrentará a su similar de Bélgica. El partido es una magnífica oportunidad para reivindicarse con la afición, que resultó decepcionada luego del empate 0-0 ante Portugal el sábado anterior.

México, bajo la dirección técnica de Javier Aguirre, ha generado dudas y críticas por su accionar en la cancha. De hecho, en la reinauguración del Estadio Azteca, los aficionados no dudaron en abuchear al tricolor al finalizar el encuentro ante los lusos, este 28 de marzo.

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Así que el partido México vs Bélgica de este martes 31 de marzo, de carácter amistoso rumbo al Mundial 2026, cobra más importancia. Sobre todo porque será la última prueba de alta exigencia antes de la justa mundialista.

El equipo Tricolor ha sembrado serias dudas, por su funcionamiento y falta de gol. Basta señalar que en los últimos 10 encuentros suma solamente 10 anotaciones, lo que promedia una por partido.

Además de la falta de gol, las críticas de los especialistas se han centrado en la falta de identidad o un estilo de juego en el Tricolor, a 8 meses de tomar las riendas del representativo nacional.

México vs Bélgica: ¿Cómo Llega la Selección Mexicana al Amistoso Rumbo al Mundial 2026? Últimos 10 Resultados

México llega al partido ante Bélgica con un buen balance a secas, si se toman en cuenta los últimos 10 partidos: 5 empates, 3 triunfos y 2 derrotas. Pero no hay que engañarse, la derrota por goleada exhibió el mal funcionamiento del equipo, mientras que los empates también generaron críticas.

El resultado más doloroso fue el revés por 4-0 ante Colombia, el 11 de octubre del 2025 en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. Con goles de John Lucumí, Luis Díaz, Jefferson Lerma y Johan Carboner, los colombianos evidenciaron la lentitud y fallas de la zaga mexicana.

La otra derrota fue ante Paraguay, por 2-1, en duelo amistoso jugado el 18 de noviembre del 2026 en San Antonio Texas. Por los guaraníes anotaron Antonio Sanabria y Damián Bobadilla, mientras que Raúl Jiménez descontó para los tricolores.



A continuación los resultados de los últimos 10 partidos de la Selección Mexicana:

México 0-0 Japón, el 6 de septiembre del 2025

México 2-2 Corea del Sur, el 9 de septiembre del 2025

México 0-4 Colombia, el 11 de octubre del 2025

México 1-1 Ecuador el 14 de octubre del 2025

México 0-0 Uruguay, el 15 de noviembre del 2025

México 1-2 Paraguay, el 18 de noviembre del 2025

Panamá 0-1 México, el 22 de enero del 2026

Bolivia 0-1 México, el 25 de enero del 2026

México 4-0 Islandia, el 25 de febrero del 2026

México 0-0 Portugal, el 28 de marzo del 2026

Por el contrario, Bélgica es un equipo que se caracteriza por su juego dinámico y su gran capacidad goleadora. Entre sus resultados más recientes hay varios resultados con marcadores holgados. Apenas el sábado anterior goleó 5-2 a Estados Unidos.

Bélgica 3-0 Ucrania, el 23 de marzo del 2025

Macedonia del Norte 1-1 Bélgica, el 6 de julio del 2025

Bélgica 4-3 Gales, el 9 de julio del 2025

Lichtenstein 0-6 Bélgica, el 4 de septiembre del 2025

Bélgica 6-0 Kazajistán, el 7 de septiembre del 2025

Bélgica 0-0 Macedonia del Norte, el 10 de octubre del 2025

Gales 2-4 Bélgica, el 13 de octubre del 2025

Kazajistán 1-1 Bélgica, el 15 de noviembre del 2025

Bélgica 7-0 Liechtenstein, el 18 de noviembre del 2025

Estados Unidos 2-5 Bélgica, el 28 de marzo del 2026

Así las cosas, Bélgica suma 37 goles a favor en 10 partidos, en los que tramitó 7 victorias y 3 empates. Y sólo recibió 11 tantos en contra.

El partido México vs Bélgica se disputará en Estados Unidos: la cita es a las 19:00 horas en el Soldier Field de Chicago, Illinois.

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Con información de N+

RGC