Protesta Colectivo Trans: Vandalizan Estaciones del Metro y Prenden Fuego a Puerta de Segob

Este 9 de julio de 2026, un colectivo trans prendió fuego a una de las puertas de la Secretaría de Gobernación (Segob) en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX).

Los hechos ocurrieron después del mediodía, cuando les cancelaron una mesa de diálogo.

Los manifestantes llevaban más de dos semanas en plantón, con la finalidad de tener un encuentro con las autoridades, pero al no tener respuesta prendieron fuego al portón.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Prenden Fuego a la Entrada de Segob; Comunidad Trans Mantiene Protesta en CDMX

Bloqueo en Reforma

Luego de los actos vandálicos en Segob, el grupo de manifestantes se movilizó en marcha rumbo a Paseo de la Reforma, con la finalidad de instalar un bloqueo. A su paso, continuaron golpeando autos y vandalizando semáforos y negocios.

En redes sociales, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX alertó sobre la movilización por calles de la alcaldía Cuauhtémoc.

La dependencia recomendó usar alternativas viales como: Balderas y Avenida Insurgentes.

Al llegar a Reforma, los manifestantes instalaron un bloqueo al cruce con calle París, afuera del Senado de la República.

Posteriormente se trasladaron al cruce de Paseo de la Reforma e Insurgentes, donde continuaron los bloqueos. En su camino siguieron vandalizando cristales de autos y negocios.

También vandalizaron la Fuente de la República a la altura del Caballito, sobre Reforma.

Vandalizan Estaciones del Metro

Después el colectivo se trasladó al Metro en donde vandalizaron las estaciones Balderas y Bellas Artes en donde tomaron una cámara de seguridad como "piñata" y le empezaron a pegar, además de que hicieron algunos grafitis.

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Demandas de la comunidad trans

Desde hace varios días, la comunidad trans ha pedido atención a sus demandas, como reconocimiento a su identidad que beneficie una vivienda digna, servicios de salud y el campo laboral.

Ante los hechos, personal de seguridad al interior de la Segob salió para apagar el fuego con extintores.

Además, los manifestantes también lanzaron algunos objetos y rompieron vidrios. Cabe señalar que desde hace dos semanas, mantienen un plantón en Bucareli y General Prim.

SPB