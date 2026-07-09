Protesta Colectivo Trans: Vandalizan Estaciones del Metro y Prenden Fuego a Puerta de Segob

Manifestantes de la comunidad trans protestaron en Gobernación, luego bloquearon Avenida Reforma y vandalizaron la Fuente de la República y estaciones del Metro

Colectivo Trans Vandaliza el MetroN+

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Manifestantes trans en CDMX incendian Segob tras semanas de plantón sin respuesta. ¿Qué buscan lograr con su protesta? Infórmate aquí.

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