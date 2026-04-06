Allan Saint-Maximin: ¿El ExJugador del América Es Banca en el Lens, Su Nuevo Equipo? 

Allan Saint-Maximin llegó al América como fichaje bomba y tuvo un inicio explosivo que ilusionó a los fanáticos azulcremas. Sin embargo, meses después se fue por la puerta trasera para fichar con el RC Lens de la Liga francesa de futbol.

Como se recordará, Saint-Maximin firmó contrato con Las Águilas en agosto del 2025 para reforzar al equipo en el Torneo Apertura 2025 a cambio de unos 12 millones de dólares. Su llegada causó revuelo y entusiasmo, sobre todo luego de que tuvo un buen inicio en la Liga MX.

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Pero poco a poco el delantero francés se fue diluyendo en la apatía y no terminó de explotar su talento en canchas mexicanas. Además de que no logró ser titular, cuando entraba de relevo nunca marcó diferencia.

Lo más terrible es que unos meses después, a finales de enero del 2026, Allan Saint-Maximin se fue de México y dejó tirado su trabajo como futbolista del América alegando motivos personales y familiares: básicamente, que sus hijos fueron víctimas de racismo en la CDMX, además de que la familia tenía problemas de adaptación.

Ante ello, el club América no tuvo más opción que dejarlo ir y perder los millones que costó contratarlo. Pero no contaba con que Allan Saint-Maximin ya había hecho arreglos para firmar contrato con otro equipo: el RC Lens de la Ligue 1 hizo oficial el fichaje el 1 de febrero del 2026.

Su llegada al RC Lens fue visto como una traición en México e incluso los analistas deportivos pusieron en duda la veracidad de sus argumentos de que su familia había vivido episodios de racismo. Además de cuestionar su talento, lo acusaron de oportunista.

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Allan Saint-Maximin: ¿Cómo le va al exJugador del América en el Lens, su nuevo equipo?

Ya con la playera del Lens, Allan Saint-Maximin tuvo un debut espectacular: marcó un gol en el partido contra el Rennes, el 7 de febrero, casi casi bajando del avión que lo llevó de regreso a su natal Francia.

Sin embargo, la historia se volvió a repetir: el exdelantero del Newcastle y el América se tiró a la hamaca. Desde entonces no ha logrado hacerse de un sitio como titular y apenas suma 240 minutos en 8 juegos, ya que solía entrar de cambio.

Es decir, que sólo ha disputado un 30% de los minutos totales de juego de su equipo (720’) desde la Jornada 21 (ya van en la 28).

Y no sólo eso, Saint-Maximin ha perdido la confianza del entrenador Pierre Sage. De acuerdo con medios deportivos franceses, el técnico le ha llamado la atención incluso porque no se encuentra en la mejor forma física.

Así que la historia que vivió en el América se está repitiendo en el RC Lens: Saint-Maximin tuvo un debut sobresaliente, anotó, y luego su rendimiento se fue en picada. Nuevamente es banca y no logra trascender cuando entra de cambio.

Con información de N+

RGC