Astronautas de Artemis II No Pueden Usar el Baño, que Además Costó 23 Millones de Dólares 

En un día en el que los astronautas de Artemis II hicieron historia al alcanzar la órbita lunar, la NASA advirtió a la tripulación que no usen el inodoro a bordo de la cápsula Orión, que les ha dado problemas desde el primer día de la misión, el pasado miércoles 1 de abril.



"No usar el retrete", advirtió hoy a los astronautas su colega Jenny Gibbons, quien está en contacto con ellos desde el Centro Espacial de Houston, Texas, justo donde se ubica el centro de mando de la misión lunar.

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"Utilicen los urinarios de contingencia plegables", añadió Gibbons, quien se comunicaba con los astronautas durante su histórico vuelo alrededor de la luna.



El baño espacial, que costó 23 millones de dólares, según la NASA, ha dado problemas desde el primer día. Poco después del despegue del 1 de abril, la tripulación reportó una avería en el sistema de recolección de orina.

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¿Por Qué los Astronautas de Artemis II No Pueden Usar el Baño? Inodoro Costó 23 Millones a la NASA

El portavoz de la NASA, Gary Jordan, explicó entonces que "se reportó que el ventilador del inodoro se trabó". Además precisó que los equipos en Tierra estaban elaborando instrucciones para despejar esa zona y recuperar el sistema.

Horas después, el control de la misión guió ese día a la astronauta Christina Koch, la primera mujer en llegar hoy a la órbita lunar, a través de una serie de pasos para corregir la falla en la taza del baño. La reparación funcionó y desde Houston le informaron que el inodoro estaba de nuevo listo para su uso.



Aun así, el alivio duró poco. En los días siguientes, la NASA reconoció que el sistema volvió a presentar problemas intermitentes y que la tripulación tuvo que seguir recurriendo a dispositivos alternativos para la orina mientras el equipo técnico intentaba determinar la causa exacta.

"Tenemos un problema con la evacuación de los residuos del inodoro", indicó el director de vuelo de Artemis II, Judd Frieling, durante el fin de semana. "Y al parecer hay orina congelada en la línea de ventilación".



La NASA minimizó el incidente al recordar que los baños espaciales suelen ser sistemas complejos y temperamentales: "Los retretes y baños espaciales siempre son un desafío".

A esa falla se sumó otro episodio aún más incómodo: un olor extraño proveniente del compartimento de higiene. A partir de las comunicaciones de la misión, Koch avisó a control terrestre el sábado sobre "una especie de olor a calentador quemado" que provenía del inodoro en varias ocasiones.

Más tarde, la astronauta Koch dijo que el origen exacto no había podido identificarse y que el incidente quedó registrado como "un olor desconocido".



El astronauta canadiense Jeremy Hansen también describió el episodio desde la nave y dijo que, para él, se trataba de "algún tipo de olor a quemado" concentrado en esa zona.



La conferencia de prensa del sábado, la portavoz de NASA Debbie Korth dijo que los equipos en Tierra evaluaron los datos de potencia y de los calefactores para ver si había alguna anomalía asociada al olor.



"Revisamos nuestros datos de potencia y de calefactores. Nada parece anómalo", afirmó, subrayando que el problema no representaba un riesgo para la seguridad de la tripulación.

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Con información de N+

RGC

