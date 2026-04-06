Confirman 9 Mineros Muertos que Habían Sido Reportados Desaparecidos en Concordia, Sinaloa

La compañía Viszla Silver informó que se confirmó la muerte de 9 mineros en Concordia, Sinaloa, que se encontraban desaparecidos. Recientemente se identificaron los restos de Saúl Alberto Ochoa Pérez y Miguel Tapia Rayón.

Con esta actualización, nueve de los diez colegas que se encontraban desaparecidos han sido localizados sin vida y un colaborador permanece desaparecido. La Compañía mantiene comunicación cercana y permanente con su familia, al tiempo que continúa colaborando con las autoridades.

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CEO de Viszla Silver lamenta la muerte de sus colaboradores

A trevés de comunicado Michael Konnert, Presidente y CEO de Vizsla Silver, agradeció el apoyo y la solidaridad ante la tragedia que vivieron sus colaboradores y familiares.

“Este es un desenlace profundamente doloroso y nuestras más sinceras condolencias están con todas las familias que hoy enfrentan la pérdida de sus seres queridos. Estamos con ellas, brindando acompañamiento y apoyo mientras atravesamos juntos este momento de duelo por nuestros colegas y amigos”, señaló Michael Konnert, Presidente y CEO de Vizsla Silver.

“Honramos la memoria de nuestros colegas no solo en el recuerdo, sino también a través de nuestro compromiso con sus familias y con las comunidades de las que formaban parte. Sus vidas fueron profundamente valiosas para nosotros y su ausencia se sentirá siempre”, añadió Michael Konnert.

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