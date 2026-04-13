¿Qué Necesitan los Clubes Mexicanos para Avanzar a las Semifinales de Concachampions 2026?

Luego de los partidos de ida de los cuartos de final en la CONCACAF Champions Cup 2026, los cuatro clubes mexicanos que quedan con vida en el certamen ya saben lo que necesitan para avanzar a semifinales. América, Cruz Azul, Toluca y Tigres son los representantes de la Liga MX que buscan el título de la llamada 'Concachampions', sin embargo algunos tienen escenarios máds complicados que otros para buscar ese boleto a semis y aquí te decimos qué necesitan los equipos mexicanos para avanzar a la siguiente ronda del torneo.

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¿Qué necesita América para avanzar en la Concachampions?

El América no pudo marcar como visitante en Nashville durante el partido de ida de los cuartos de final aunque, como consuelo, tampoco concedieron gol. El juego de ida terminó 0-0, por lo que todo se definirá en el Estadio Banorte de la Ciudad de México. Esto es lo que necesita el conjunto azulcrema para clasificar a semifinales:

Ganar el partido de vuelta por cualquier marcador

En caso de empate sin goles, el partido se irá a tiempos extra y de ser necesario, a penales

En caso de empate con goles, Nashville avanza por la regla de los goles de visitante

Si América pierde por cualquier marcador, quedará eliminado

¿Qué necesita Cruz Azul para pasar a semifinales?

La Máquina fue el único equipo mexicano que perdió el partido de ida en los cuartos de final de la Concachampions 2026. Cruz Azul fue derrotado 3-0 en casa del LAFC y, además de la derrota, el conjunto cementero no logró marcar como visitante, lo cual complica aún más su posible clasificación a semifinales. Estos son los posibles escenarios para los pupilos de Nicolás Larcamón:

Si Cruz Azul gana 3-0, el partido se irá a tiempos extra y de ser necesario, a penales

Si Cruz Azul gana por cuatro goles de diferencia, avanza a semifinales siempre y cuando no reciba gol

Si LAFC anota un gol, Cruz Azul debería anotar cinco para ganar en el marcador global y clasificar a semifinales

Si Cruz Azul pierde o empata el partido, quedará eliminado

Si hay un empate global mayor a 3-3, Cruz Azul quedará eliminado por la regla de los goles de visitante

¿Qué necesita Toluca para meterse a semifinales de la Concachampions?

Gracias al triunfo por marcador de 4-2 que obtuvieron en el partido de ida, disputado en el Nemesio Diez ante el LA Galaxy, los Diablos del Toluca tienen un panorama favorable para buscar el boleto a las semifinales de la Concachampions:

Si Toluca gana el partido de vuelta por cualquier marcador, avanza a semifinales

Si el partido termina en empate, Toluca avanza a semifinales

Si Toluca pierde por un gol, avanza a semifinales

Si Toluca pierde por dos goles de diferencia, pero anota tres goles o más, avanza a semifinales por la regla de los goles de visitante

Si Toluca pierde por dos goles y no anota o anota solamente un gol, quedará eliminado por la regla de los goles de visitante

Si Toluca pierde por tres o más goles de diferencia, quedará eliminado

Si LA Galaxy gana por marcador exacto de 4-2, el partido se irá a tiempos extra y de ser necesario, a penales

¿Qué necesita Tigres para avanzar en la Concachampions?

Tigres fue el equipo mexicano que mejor resultado obtuvo en la ida de los cuartos de final, al vencer 2-0 a Seattle Sounders. Y es que además de ganar el partido, el cuadro felino no concedió goles de visitante, por lo que esto es lo que necesita para avanzar a semifinales del torneo:

Si el partido termina en empate o en triunfo de Tigres por cualquier marcador, Tigres avanza a semifinales

Si Tigres pierde por un gol de diferencia, avanza a semifinales

Si Tigres anota, obliga a Seattle a ganar el marcador global

Si Seattle gana por marcador exacto de 2-0, el partido se irá a tiempos extra y de ser necesario, a penales

Si Tigres pierde por dos goles de diferencia, pero anota al menos un gol, avanza a semifinales por la regla de los goles de visitante

Si Tigres pierde por tres goles o más de diferencia, quedará eliminado

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DB