Dominic Frimpong Murió a los 20 Años: Así Fueron Últimos Momentos del Futbolista

El extremo ghanés Dominic Frimpong perdió la vida este domingo durante un asalto a mano armada contra el autobús del Berekum Chelsea, mientras el equipo regresaba de un partido de la Premier League de Ghana. Tenía 20 años. La Federación Ghanesa de Fútbol (GFA) confirmó su deceso.

El partido que antecedió al ataque

El Berekum Chelsea había disputado ese día un encuentro de visitante contra el Samartex en Samreboi, al sur del país. El autobús del equipo tomó la carretera de Goaso a Bibiani para emprender el regreso a casa.

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¿Cómo fue el asalto al autobús del Berekum Chelsea?

En esa ruta, un grupo de ladrones armados bloqueó la carretera para impedir el paso del vehículo, según relató el propio club en un comunicado.

Cuando el conductor intentó dar marcha atrás para escapar, hombres enmascarados portando pistolas y rifles de asalto abrieron fuego contra el autobús. Jugadores y personal de la institución abandonaron el vehículo y se refugiaron entre los matorrales cercanos. Frimpong no sobrevivió.

Primeros auxilios y confirmación de la muerte

En un primer momento, el Berekum Chelsea informó que un jugador se encontraba gravemente herido y recibía atención en un hospital cercano, a la espera de ser trasladado al hospital regional. El comunicado también agradeció la respuesta de la patrulla policial, el refugio temporal brindado por la localidad de Ashiresu y el apoyo de directivos del Bibiani Gold Stars.

"Actualizaremos al público en general conforme se desarrollen los hechos", indicó el club en ese primer pronunciamiento.

Horas después, la GFA confirmó que Frimpong había fallecido a consecuencia del ataque.

Con información de Reuters.

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CT