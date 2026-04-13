¿Hay Paro de Trabajadores del Metro CDMX Hoy? Así Está el Servicio en Líneas y Estaciones

¿Vas a tu trabajo o escuela? Te compartimos cómo está el servicio en las líneas y qué pasó con el paro de trabajadores del Metro hoy, 13 de abril de 2026.

En el caso de la Línea 3 del Metro, que conecta Indios Verdes con Ciudad Universitaria, desde las primeras horas se convirtió en uno de los puntos más críticos, ya que hay alta afluencia de personas y dificultades para abordar.

Video: Metro CDMX Hoy: Servicio Lento en Línea 3 en Regreso a Clases

En medio del regreso a clases, a las 6:56 horas, el servicio continuaba lento desde la terminal de Indios Verdes. Miles de personas provenientes de municipios como Tlalnepantla y Ecatepec llegan a esta ruta para dirigirse hacia el centro y sur de la capital.

Hay tiempos de espera de alrededor de alrededor de 10 minutos o más para abordar trenes de la L3, convoyes llenos en segundos y dificultades constantes para ingresar a los vagones.

A esto se suman fallas en infraestructura, como escaleras eléctricas fuera de servicio, lo que obliga a los usuarios a utilizar accesos alternos y ralentiza aún más el flujo dentro de las estaciones.

Nota relacionada: Señala Sindicato Abandono en Metro de la Ciudad de México por Fallas y Retrasos.

Así está el servicio del Metro CDMX hoy

En el caso de la Línea 12 del Metro, que va de Tláhuac a Mixcoac, el servicio funciona de manera normal.

La línea con mayores afectaciones es la 3.

¿Qué pasó con el paro de trabajadores?

El contexto de estas afectaciones ha estado relacionado con acciones recientes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo.

La estación Nopalera de la Línea 12 del Metro de la CDMX, la cual va de Tláhuac a Mixcoac, opera con normalidad durante la mañana de este lunes.



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El viernes previo, trabajadores dejaron de cubrir horas extra como parte de una protesta escalonada. Esta medida impactó la operación del Metro, ya que hubo:

Falta de relevos de personal.

Problemas en áreas técnicas y operativas.

Retrasos en distintas rutas.

Las líneas con mayores afectaciones han sido la 1, 2, 3, 7, 8, 9 y B. En N+ te contamos previamente lo que ocurrió en una de las rutas más transitadas:¿Qué Pasa Hoy en la Línea 3 del Metro CDMX? Así Están las Estaciones Llenas de Gente

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