Inicio Ciudad de México ¿Qué Pasa Hoy en la Línea 3 del Metro CDMX? Así Están las Estaciones Llenas de Gente

¿Qué Pasa Hoy en la Línea 3 del Metro CDMX? Así Están las Estaciones Llenas de Gente

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Sal con anticipación este viernes porque hay retrasos en la Línea 3 del Metro; así está el servicio hoy

Línea 3 del Metro

Así está hoy la Línea 3 del Metro con aglomeraciones. Foto: Metro CDMX

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En caso de que uses la Línea 3 del Metro para llegar a tus compromisos o escuela, toma en cuenta que las estaciones están llenas de gente, en N+ te contamos qué pasó. 

Cientos de personas tienen problemas para trasladarse en la Línea 3 del Metro, debido a que hay aglomeraciones. Por esa razón, por medio de las redes sociales de este transporte recomendaron a la gente llegar con anticipación. 

Video: Colapsa la L3 del Metro de CDMX: Usuarios Reportan Retrasos Hoy 10 de Abril del 2026

En breve más información.

 

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