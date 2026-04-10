¿Qué Pasa Hoy en la Línea 3 del Metro CDMX? Así Están las Estaciones Llenas de Gente
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Sal con anticipación este viernes porque hay retrasos en la Línea 3 del Metro; así está el servicio hoy
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En caso de que uses la Línea 3 del Metro para llegar a tus compromisos o escuela, toma en cuenta que las estaciones están llenas de gente, en N+ te contamos qué pasó.
Cientos de personas tienen problemas para trasladarse en la Línea 3 del Metro, debido a que hay aglomeraciones. Por esa razón, por medio de las redes sociales de este transporte recomendaron a la gente llegar con anticipación.
En breve más información.
FBPT