¿Qué Pasa Hoy en la Línea 3 del Metro CDMX? Así Están las Estaciones Llenas de Gente

En caso de que uses la Línea 3 del Metro para llegar a tus compromisos o escuela, toma en cuenta que las estaciones están llenas de gente, en N+ te contamos qué pasó.

Cientos de personas tienen problemas para trasladarse en la Línea 3 del Metro, debido a que hay aglomeraciones. Por esa razón, por medio de las redes sociales de este transporte recomendaron a la gente llegar con anticipación.

Video: Colapsa la L3 del Metro de CDMX: Usuarios Reportan Retrasos Hoy 10 de Abril del 2026

En breve más información.

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