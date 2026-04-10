Sheinbaum Confirma Viaje a Barcelona: Presidenta Va a Este Evento en España

Durante su conferencia matutina de hoy, 10 de abril de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que hará un viaje a Barcelona, en N+ te compartimos a qué evento irá en España.

Precisó que acudirá a una reunión convocada por un grupo de gobiernos progresistas y "donde había sido invitada y no podía asistir a la primera. Fue una idea original del presidente Boric".

VIDEO: Así Admitió Felipe VI que en La Conquista Hubo Abusos ¿Reconciliación de España con México?

Nota relacionada: Sheinbaum Confirma Invitación al Rey Felipe VI de España al Mundial 2026 en México.

¿Cuándo viajará Sheinbaum a España?

La mandataria detalló que su visita está programada para el 18 de abril de 2026. Se trata de un viaje breve, ya que permanecerá solo un día en territorio español antes de regresar a México.

En el encuentro también se prevé la asistencia de otros mandatarios, entre ellos:

Gustavo Petro, presidente de Colombia.

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil.

Pedro Sánchez, quien encabeza el gobierno de España.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi.

En breve más información.

Historias recomendadas:

FBPT