En millones de celulares en México sonará la alerta por terremoto, en N+ te contamos por qué y a qué hora para que te prepares.

El ejercicio es fomentado por el Gobierno federal a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

Recuerda que no se tratará de un sismo real, sino de un ejercicio nacional que busca poner a prueba la capacidad de respuesta ante emergencias.

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El ejercicio está dirigido a instituciones públicas, privadas y a la población en general, con el objetivo de fortalecer la cultura de protección civil.

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¿A qué hora llegará la alerta sísmica al celular?

El próximo 6 de mayo de 2026, a las 11:00 horas, se activará la alerta sísmica como parte del Primer Simulacro Nacional 2026.

De manera simultánea, los teléfonos celulares recibirán un mensaje que indicará claramente que se trata de un ejercicio, en el que miles de personas practicarán los protocolos como la evacuación, identificación de rutas de salida y puntos de reunión. El texto que llegará a los celulares es:

"ESTO ES UN SIMULACRO – Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México – ESTO ES UN SIMULACRO" y el sonido te lo compartimos anteriormente en N+: Este Sonido Llegará a tu Celular en el Segundo Simulacro Nacional 2025: ¿Debe Tener Volumen?.

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