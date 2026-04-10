¿A Qué Hora Llueve Hoy en CDMX? Así, el Clima este 10 de Abril 2026

La mañana de hoy, 10 de abril de 2026, inició con ambiente fresco en la Ciudad de México (CDMX). El cielo se ha mantenido mayormente despejado, pero el pronóstico indica que habrá precipitaciones, en N+ te indicamos a qué hora lloverá este viernes.

Aunque la jornada comenzó con una temperatura de 14 °C en la alcaldía Venustiano Carranza, se espera que el termómetro alcance una máxima cercana a los 26 °C.

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A esta hora habrá lluvias hoy

De acuerdo con el boletín meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), las lluvias en la capital comenzarán aproximadamente a partir de las 15:00 horas.

Durante la tarde y noche se prevén intervalos de chubascos acompañados de actividad eléctrica y posible caída de granizo en distintas zonas de la ciudad.

El pronóstico también indica vientos variables de entre 15 y 30 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta los 50 km/h, principalmente durante el periodo de lluvias.

En cuanto a la calidad del aire, se reporta como aceptable en las primeras horas del día, con niveles de partículas PM2.5 dentro de parámetros moderados.

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