¿Qué Ha Pasado con el Día Feriado en CDMX por el Mundial 2026? Esto Dijeron las Autoridades

Las autoridades capitalinas informaron qué ha pasado con la propuesta del día feriado en la Ciudad de México (CDMX) por la inauguración del Mundial de Futbol 2026, en N+ te compartimos lo que dijeron.

Durante la conferencia Movilidad rumbo al Mundial del pasado 8 de abril de 2026, presentaron las obras y remodelaciones enfocadas en el transporte, pero también abordaron un tema muy importante para quienes son fans del futbol, en ese sentido, mencionaron que hicieron un llamado a las escuelas y empresas para que tengan el día festivo.

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En ese sentido, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, mencionó que la CDMX es una de las más dinámicas a nivel internacional, con una movilidad diaria que alcanza los 21 millones de personas, por ello, para no afectar el tránsito y que la gente pueda disfrutar de la inauguración del Mundial, previamente, anunció un día feriado por este motivo, en N+ te contamos los detalles: ¿Habrá Más de un Día Feriado por el Mundial 2026?.

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¿Qué dijeron las autoridades sobre el día feriado?

En cuanto al posible día feriado, Brugada Molina señaló que aún no hay una decisión definitiva . Indicó que será la Secretaría de Educación Pública (SEP) la encargada de determinar si se suspenden clases.

. Indicó que será la Secretaría de Educación Pública (SEP) la encargada de determinar si se suspenden clases. Mientras tanto, el gobierno capitalino prevé hacer un llamado a empresas y actores económicos para facilitar la participación de la población en los eventos del Mundial, en caso de que no se oficialice un descanso obligatorio.

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