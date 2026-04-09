Sheinbaum Aclara que No se Usará Agua Potable para Explotar Gas Natural

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia matutina de hoy, 9 de abril de 2026, aclaró que no se usará agua potable para explotar el gas natural y destacó la necesidad de fortalecer la soberanía energética del país.

"Otro tema importante, ese 75% viene del gas llamado de la lutita. ¿Vamos a utilizar el agua potable? No. Lo que dijimos ayer es en este mundo, en el que vivimos, México debe garantizar su soberanía.", explicó la mandataria al referirse a la posible explotación de gas no natural.

Video: México Importa el 75% de Gas Natural que se Consume en México: Luz Elena González

Noticia relacionada: México Busca Duplicar Producción de Gas Natural; Así Busca el Gobierno la Soberanía Energética.

Indicó que, a diferencia de modelos como el de Estados Unidos, donde este tipo de extracción puede implicar un alto consumo de agua, en México se buscarán alternativas que minimicen el impacto ambiental.

Gas natural es importante para generar energía

El gas natural importante para generar electricidad en el país, aunque también contemplan el uso de energías renovables, así como el fortalecimiento de fuentes hidráulicas y procesos eficientes.

En este contexto, Sheinbaum adelantó que su administración convocará a un grupo de expertos mexicanos para analizar las mejores opciones de explotación de recursos energéticos, con el objetivo de tomar decisiones responsables y sostenibles.

En cuanto al fracking, que es una técnica para extraer el gas natural no convencional, precisó que Petróleos Mexicanos (Pemex) no cuenta con la tecnología para explotar otro tipo de campos.

Aseguró que el problema principal del fracking es que se usa mucha agua y que ésta contamina con químicos, los cuales son difíciles de limpiar.

Detalló que la técnica tradicional funciona cuando se adentran en un pozo, donde se inyecta agua con los químicos para que se rompan las piedras y salga el gas.

Historias recomendadas:

FBPT