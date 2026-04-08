¿Cuánto Tarda el SAT en Devolver Saldo a Favor? Anuncia Tiempo Récord para 2026

Para miles de contribuyentes hay buenas noticias, porque en este 2026 el saldo a favor podría llegar en tiempo récord. En N+ te decimos cuánto se tarda el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en devolverlo.

La autoridad fiscal informó que, en el contexto de la Declaración Anual 2025 de personas físicas, las devoluciones de impuestos están registrando tiempos significativamente menores a los establecidos por ley.

Considera que en N+ te compartimos previamente las personas que están exentos de este trámite en Revisa Si Cumples los Requisitos: Estos Contribuyentes No Presentan la Declaración Anual 2026.

Video: Cómo Hacer Declaración Anual del 2025 Persona Física en Abril y Recomendaciones

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Habrá devoluciones más rápidas

El tiempo promedio para recibir el saldo a favor es de aproximadamente tres días, un plazo considerablemente menor al máximo de 40 días que permite el Código Fiscal de la Federación.

Este avance ocurre en medio de un alto volumen de declaraciones. Hasta las primeras horas del 7 de abril, más de 2.6 millones de contribuyentes ya habían cumplido con este trámite.

El SAT detalló que se han autorizado devoluciones por un monto que supera los 2 mil millones de pesos, beneficiando a más de 600 mil personas. Estos recursos corresponden principalmente al Impuesto Sobre la Renta (ISR) y son depositados directamente en las cuentas bancarias registradas por los contribuyentes.

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