Marcha de Policías Hoy en CDMX: Zona Afectada por Protesta de Trabajadores de Seguridad Pública

Si planeas salir este miércoles en la Ciudad de México, toma precauciones porque habrá una marcha de policías y extrabajadores de Seguridad Pública que provocará afectaciones viales en el centro desde la mañana. En N+ te compartimos cuál es la zona afectada hoy, 8 de abril de 2026.

La movilización avanzará hacia el Zócalo capitalino, por lo que debes anticipar tus traslados, revisar rutas alternas y considerar el uso de transporte público para que no llegues tarde a tus actividades.

Video: Manifestación en Conagua Hoy: ¿Qué Piden los Agricultores a las Autoridades?

Se prevé una asistencia aproximada de 300 personas, por lo que las autoridades recomiendan anticipar tiempos de traslado.

Considera que este miércoles también habrá una concentración de trabajadores en otro punto, en N+ te compartimos los detalles previamente en Manifestación de Electricistas en CDMX: Día Clave por Protesta de Trabajadores.

Nota relacionada: Marcha de Transportistas Hoy en CDMX: Ruta y Zona con Bloqueos por Protesta.

Zonas afectadas y recomendaciones viales

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) la protesta iniciará a las 10:00 horas en el Monumento a la Revolución. Posteriormente, los manifestantes avanzarán hacia la Plaza de la Ciudadela, ubicada a un costado de los cañones históricos, para finalmente dirigirse al Zócalo capitalino.

Las principales vialidades del centro de la capital que podrían registrar cierres intermitentes o carga vehicular son:

Avenida de la República.

Paseo de la Reforma (tramos cercanos),

Eje Central Lázaro Cárdenas.

Calles del primer cuadro del Centro Histórico.

¿Por qué protestan policías y bomberos?

El contingente, integrado por elementos activos, jubilados y organizaciones civiles, exige una serie de mejoras laborales y económicas. Sus demandas son:

Aumento salarial del 9%, calculado con base en el salario mínimo y no en la UMA.

Condiciones laborales dignas, incluyendo jornadas justas y periodos de descanso adecuados.

Respeto a las cajas de previsión social, como CAPREPOL y CAPREPA.

Alto al acoso laboral y sexual dentro de las corporaciones.

Combate a la corrupción en las instituciones de seguridad.

Creación de un marco legal de protección para policías y bomberos.

Los manifestantes argumentan que el uso de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) reduce el impacto real de sus ingresos, afectando también a pensionados.

Historias recomendadas:

FBPT