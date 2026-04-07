“Una Civilización Entera Morirá Esta Noche”: Trump Manda Mensaje ante Ultimátum a Irán
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El presidente de Estados Unidos mandó un mensaje y alertó "Dios bendiga el pueblo de Irán"
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Donald Trump, presidente de Estados Unidos, mandó un mensaje hoy, 7 de abril de 2026, ante el ultimátum a Irán, en el que aseguró que "una civilización entera morirá esta noche".
El mandatario no dio detalles, sin embargo, previamente mencionó que el Ejército de Estados Unidos podría bombardear las centrales eléctricas, puentes y otras infraestructuras en Irán para reducirlas a la "edad de piedra", en N+ lo detallamos en Trump Amenaza con Atacar a Irán "con Extrema Dureza" hasta "Regresarlos a la Edad de Piedra".
En breve más información.
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