Va a Sonar la Alerta Sísmica: Prepárate Este Día porque Llegará Mensaje a tu Celular

¡Va a sonar la Alerta Sísmica! En México, las autoridades buscan la preparación de su población ante sismos con el Primer Simulacro Nacional 2026, en N+ te decimos cuándo será este ejercicio, con el que te llegará un mensaje a tu celular.

Es una iniciativa del Gobierno federal para reforzar la cultura de la protección civil y la capacidad de reacción ante emergencias.

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En un país donde la actividad sísmica forma parte de la vida cotidiana, la prevención es importante, de acuerdo con las autoridades federales. Por ello, durante este simulacro se activará la Alerta Sísmica a través de las bocinas instaladas en calles y también en los celulares, esto forma parte de un sistema que ha sido desarrollado y perfeccionado tras el terremoto de 2017.

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¿Cuándo sonará la Alerta Sísmica en tu celular?

El próximo 6 de mayo de 2026, a las 11:00 horas sonará la Alerta Sísmica, el mensaje que se recibirá en los celulares indica que es un ejercicio de prevención: "ESTO ES UN SIMULACRO – Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México – ESTO ES UN SIMULACRO". En N+ te compartimos todos los detalles previamente en Simulacro Nacional 2026: Este es el Mensaje que Te Llegará a Tu Celular.

La alerta busca que la población practique la evacuación y los protocolos de seguridad, asegurándose de que todos sepan cómo reaccionar ante un sismo real. Recuerda que el sonido en celulares es diferente al de varios años anteriores, en N+ previamente te indicamos cómo es: Este Sonido Llegará a tu Celular en el Segundo Simulacro Nacional 2025: ¿Debe Tener Volumen?.

El sistema de alerta en móviles ya mostró su efectividad este año al notificar sismos ocurridos los días 2 y 26 de enero de 2026.

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